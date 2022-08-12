Обращение Зеленского: что хотел донести президент – кому и как адресовал свои меседжи

Во время своего вечернего обращения 11 августа президент Украины Владимир Зеленский призвал представителей государственной и местной власти, военной сферы и других лиц, комментирующих оборонные вопросы, давать меньше конкретных деталей. Он также подчеркнул, что Россия снова пробила дно в мировой истории терроризма, используя Запорожскую атомную элекстростанцию (ЗАЭС) в Энергодаре как средство манипулирования. И рассказал о новом контакте главы ОП Андрея Ермака, главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана и председателя Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли. Содержание встречи назвал "позитивным", но озвучивать детали не стал. Как оцениваете прозвучавшие в данном заявлении тезисы? Как видоизменились обращения президента за 170 дней открытого российского вторжения? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

По ситуации с ЗАЭС президент адресовал свой меседж, прежде всего, в сторону Запада

По мнению политолога Дмитрия Воронкова, призыв Зеленского поменьше комментировать детали происходящего на фронте – вполне правильное и закономерное замечание.

"Идет важный месяц, есть надежда на перелом в нашу пользу. И чтоб эти процессы не сбивались, чтобы у нас было больше шансов на внезапный и эффективный удар по противнику — и прозвучал соответствующий призыв", – поясняет эксперт.

Что касается заявлений по ЗАЭС — это, прежде всего, меседж в сторону Запада, считает он. Своеобразный призыв усилить давление на Россию, совершающую очередные военные преступления, не мыслимые ранее.

"Я думаю, что президент прекрасно понимает – РФ намерена использовать этот атомный объект максимально в целях давления на Украину и ее международных партнеров. Боевые действия там осуществлять невозможно (что не мешает РФ это делать). Соответственно, ситуация на ЗАЭС, вокруг нее – инструмент шантажа. Тема уже нашла реакцию в мировом сообществе. И возможно то, что Зеленский, говоря о неких грядущих позитивных новостях, имел в виду и новости касательно ЗАЭС. К примеру, создание некой демилитаризированной зоны, хоть РФ и выступает пока против этого", – отмечает Дмитрий Воронков.

Ну, а анонсированные позитивы после общения украинской и американской сторон могут, по мнению политолога, означать анонс военных поставок (или их увеличение, или новые виды вооружения). Не исключает Дмитрий Воронков и того, что Штаты по примеру Латвии могут признать Россию страной-спонсором терроризма.

Большой плюс, что украинский президент смело, решительно, где нужно – жестко высказывает требования Украины по отношению к нашим партерам

Профессор социологии Павел Федорченко-Кутуев в целом охарактеризовал для нашего издания обращения Зеленского.

"Президент Украины отлично зарекомендовал себя с первых минут кровавой, подлой, не аргументированной агрессии РФ против нашей страны. Продемонстрировал наличие качеств политического лидера. А именно – ответственность, смелость и решительность, – поясняет социолог. – Естественно, каждый политик эволюционирует. Есть точки радикальных трансформаций. Для Зеленского таковой стало открытое российское вторжение, продолжающееся с 24 февраля 2022 года. Он мобилизовал все свои качества – как человека и политика, чтобы стать во главе усилий всей страны по защите украинского народа и украинского государства. Потому что российская агрессия несет в себе двойную угрозу – украинскому народу, его существованию, и существованию украинского государства как такового. Что касается риторики, мне кажется, обращения президента эволюционировали в сторону большей, в хорошем смысле расчетливой жесткости".

По словам Павла Кутуева, кроме того, что эти обращения поддерживают боевой дух украинцев, они еще и – в той части, которые относятся к нашим мировым партнера (прежде всего, демократическим странам) – указывают на то, что Украина ведет войну не только за себя, но и за безопасность Европейского континента. За поддержание пусть не совершенного, но, всё-таки, глобального миропорядка.

"И Зеленский указывает на глобальную роль Украины в данных процессах. А также – на конкретные, четкие потребности нашей страны – как экономические, так и, в первую очередь, — военные. Большой плюс, что украинский президент смело, решительно, где нужно – жестко высказывает требования Украины по отношению к нашим партерам. Когда же эти требования, по его мнению, не выполняются, что идет во вред украинским усилиям по самообороне, он не боится и жестких высказываний в адрес партнеров. Что является абсолютно правильным, расчетливым действием, направленным на достижение максимального эффекта – укрепления обороноспособности и экономического потенциала Украины", – резюмирует социолог.

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