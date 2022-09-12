О переговорах с Россией не может быть и речи: Зеленский объяснил – почему

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас он уже не ищет любой возможности сесть за стол переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Главная причина – ультимативный тон, с которым Россия предлагает возобновить переговоры. Украина с таким подходом категорически не согласна. Как передает портал "Комментарии", такое заявление глава государства сделала в интервью каналу "CNN".

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Президент пояснил, что россияне рассчитывали, что они смогут закрепиться на некоторых территориях Украины, потом возьмут время для того, чтобы вести бессмысленные переговоры и параллельно подготавливаться к новому рывку и новой агрессии.

Владимир Зеленский отметил, Украина желает только одного – поскорее освободить все временно оккупированные Россией территории.

По словам президента, ряд государств будут подымать разговоры о том, чтобы вновь попытаться запустить Минский процесс, который на самом деле ничего не стоит, ведь, подчеркивает Зеленский, будь то подписан Минск-3 или Минск-4 – это ничего не стоящий документ, просто бумага, которая нужна России лишь для того, чтобы выиграть время и не более. сейчас России нужен отдых, чтобы набраться сил перед новым вторжением.

К тому же, подчеркнул Зеленский, он не видит со стороны Москвы желания начать конструктивный диалог, а пока Кремль говорит языком ультиматумов, он не собирается соглашаться на какие-либо переговоры. Предметно разговаривать с Россией можно будет только после того, как все российские войска покинут территорию Украины.

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