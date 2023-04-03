О чем говорит предупреждение оккупантов от Зеленского – на что расчет

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в рамках приближающегося контрнаступлении ВСУ у россиян еще есть время уйти, иначе они будут уничтожены. В расчете на что делаются подобные заявления? Какова вероятность, что хотя бы часть российских военнослужащих, российских элит – к ним прислушаются? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Есть огромные сомнения, что сигнал от президента найдет своего адресата

Народный депутат Украины IХ созыва, экс-гендиректор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов рассуждает так:

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"Безусловно, такие заявления президента Украины добавляют оптимизма, которого после месяцев наступления россиян, их постоянного терроризирования нашей страны, не хватает. Зеленский как верховный главком о реальной ситуации на фронте знает куда больше, чем мы. Будем надеяться, что его обещания будут реализованы".

Помогать в приближении Победы должен каждый – кто как может, подчеркивает нардеп.

"Я, к примеру, сегодня везу генераторы в 110-ю бригаду, а также покупаем новую машину для связи для 109-й бригады", – рассказал Муса Магомедов.

По его словам, очень бы хотелось, чтобы хотя какая-то часть российских военнослужащих прислушалась к президенту Зеленскому.

"Но у меня есть огромные сомнения, что сигнал найдет своего адресата, – признался нардеп. – Попадая в плен, русские солдаты рассказывают басни о том, как сожалеют об участии в войне против Украины. По факту же, добровольно сдаются немногие. И нам не следует рассчитывать на массовую добровольную сдачу россиян в плен. Что следует – так это грамотными, хорошо продуманными действиями заставить русских потерпеть стратегическое поражение, лишить всякой способности угрожать нашей стране в будущем".

Сейчас завязывается сложный военно-политический узел, уже вышедший за пределы Украины

Эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ поясняет, что мы живем в эпоху, когда рядом с нами обитают сумасшедшие российские элиты.

"Как в "Игре престолов" был сумасшедший король, мечтающий всех сжечь, так и тут... Взывать к рацио таких политэлит – сложно. Но то, что делает Зеленский – очень правильно. Украина позиционирует себя как цивилизованное государство. К примеру, недавно мы передали российской стороне тяжело раненных военнопленных – как и положено по Женевской конвенции. И как цивилизованное государство Украина пытается не допустить того кровопролития, которое более чем вероятно при нашем наступлении, мы в любом случае собираемся деоккупировать свои территории. Но можно минимизировать потери, если захватчики (или хотя бы часть их) – уйдут добровольно", – подчеркивает эксперт.

По его словам, это цивилизованный, даже в каком-то роде рыцарский жест – когда перед решающим штурмом противнику дают шанс одуматься.

"Похоже на то, как князь Святослав, когда шел на кого-то походом, предупреждал: "Иду на вы!". Президент Украины подтверждает, что мы готовится наступать. И что у противника есть выбор. Либо уйти и сохранить свою жизнь, либо погибнуть, причем бесславно – на чужой земле, оккупированной самими россиянами, фактически – ни за что", – отмечает Алексей Кущ.

Он акцентирует, что сейчас завязывается сложный военно-политический узел, уже вышедший за пределы Украины.

А именно – возле границы с Польшей. С другой – намечающийся визит Зеленского именно в Польшу Где точно будут обговариваться варианты нашего наступления, возможности российской ответа на это. Речь, безусловно, пойдет и о военно-технической помощи Украине со стороны Польши и прочих стран НАТО. Возможно, – прогнозирует эксперт, – поднимутся другие важные вопросы, которые пока в публичной плоскости не озвучиваются". "С одной стороны, РФ идет на размещение своего тактического ядерного оружия в Беларуси

И обращение Зеленского к россиянам стоит рассматривать именно в контексте вышеназванных событий и факторов, уверен Алексей Кущ.

Кроме того, продолжает эксперт, оно имеет определенный морально-психологический эффект. Такие заявления, поясняет Алексей Кущ, вселяют уверенность в нашу армию (она чувствует, что в ближайшее время произойдет решающая развязка, причем задавать тон будем именно мы) и негативно влияют на противника (он чувствует себя в более ущербном, подавленном состоянии).

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