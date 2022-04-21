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Нужно тяжелое оружие, а не живой забор: Зеленский обратился к премьерам Испании и Дании

Приоритет в помощи Украине - тяжелое оружие

сегодня, 17:37
Автор:

Кравцев Сергей
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Украина, которая сегодня в войне с Россией, очень сильно нуждается в тяжелом вооружении. Это приоритет № 1. Как передает портал "Комментарии", об этом на общем брифинге с премьером Испании Педро Санчесом и Дании Метте Фредериксеном заявил президент Украины Владимир Зеленский. 

Нужно тяжелое оружие, а не живой забор: Зеленский обратился к премьерам Испании и Дании

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Глава государства отметил, сейчас стоит главный вопрос – как защищать украинский народ. То, что население Украины сегодня едино – это большой плюс, но этого недостаточно, ведь Киев сегодня противостоит очень мощной и одной из самых больших армий в мире. Это многотысячное войско, где есть множество бронированной техники, артиллерии, ракет. На данном этапе военных действий украинские военнослужащие стоят, отбивая атаки агрессора, создав собой живой забор.

По словам президента, воины Украины очень сильные и отважные, они уже это доказали в боях. Они все герои. Но их терять непозволительно. Именно поэтому Украина очень сильно нуждается в тяжелом вооружении. Его на сегодняшний день недостаточно.

Обратившись к европейским партнерам Владимир Зеленский отметил, что техники, с которой Украина могла бы не только обороняться, но и наступать катастрофически не хватает. Также глава государства отметил, что он надеется на скорые поставки вооружения от западных партнёров, поскольку приближается массированная атака оккупантов на Донбасс и Вооруженные силы Украины ждёт битва за восток Украины.

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