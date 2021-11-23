Новые кадровые ротации в ОП: что известно о новом заместителе Ермака и чем он будет заниматься

В Офисе президента появилось новое должностное лицо. На вакантную должность заместителя руководителя назначен Ростислав Шурма. Указ о назначении президент Украины подписал сегодня, 23 ноября. Об этом сообщает президентская прессслужба.

Ростислав Шурма (фото из открытых источников)

По обнародованной информации, новый чиновник будет курировать экономический блок работы ОП.

Новый заместитель отметил, что для него приоритетной станет деятельность по разработке программ стимулирования экономики и повышения энергоэффективности.

По этому направлению работы Ростислав Шурма заменит Юлию Свириденко, которая теперь будет работать на правительственной должности первого-вице-премьера – министерки экономики.

Новоназначенный заместитель родом из Львова. Ростислав Шурма получил диплом по специальности "экономика и предпринимательство" в Киево-Могилянской академии. Кроме того, он окончил Киевский экономический университет им. Гетмана по специальности "экономическая теория".

Известно, что новое должностное лицо 15 лет отработало в промышленности. В 2012-2019 годах был генеральным директором завода "Запорожсталь". Также он является членом наблюдательного совета "Укроборонпрома".

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что министр культуры и информполитики уходит в отставку . Он добавил, что причинами увольнения были вопросы с Госкино и бюджетное финансирование на 2022 год. Относительно Госкино, Ткаченко подчеркнул, что Кабмин одобрил важное решение о подчинении агентства без согласования с Министерством. Кроме того, Александр Ткаченко подчеркнул, что принимается немало решений, с которыми он не согласен. Среди них было отказано в создании Госслужбы и Госинспекции по охране культурного наследия.

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