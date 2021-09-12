Никифоров рассказал, в каком случае Зеленский встретится с Путиным

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Елизавета Черных
Пресс-секретарь украинского государственного главы Владимира Зеленского — Сергей Никифоров сообщил, что украинский лидер встретится с главой Кремля Владимиром Путиным, чтобы поднять вопрос оккупированных территорий. Страна-агрессор, в свою очередь, не готова обсуждать подобные вопросы. Об этом сообщает издание "РБК-Украина", ссылаясь на слова представителя президента в программе "Взгляд с Банковой".
Владимир Зеленский - фото из открытых источников
Пресс-секретарь Зеленского также добавил, что президент Украины может встретиться с российским лидером в любое время и в любом месте на нейтральной территории.
Ранее в материале издания "Комментарии" говорилось, что накануне в Москве состоялись трехчасовые переговоры президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.сБыло заявлено, что уже в октябре может быть принято 28 программ по созданию Союзного государства между Беларусью и Россией. Стороны обсудили, в частности, формирование единого оборонного пространства, анонсировали подписание документов о создании единых энергетических рынков РФ и Беларуси. Эксперты озвучили для издания итоги переговоров, а также рассказали, к чему готовиться Украине и Западу.
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Обсуждения
Новости
Кеша
сегодня, 16:35
Зеленский встретится с Путиным года через два-три, когда будет выступать у него на корпоративе!
Калдоёб ПТН ПНХ
сегодня, 16:02
сука путинская, что бы ты сдох, тварь порченная. гореть тебе в аду.