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Никифоров рассказал, в каком случае Зеленский встретится с Путиным

Президент Украины хочет встретиться с российским лидером в любое время и в любом месте в рамках нейтральной территории

сегодня, 16:44
Автор:

Елизавета Черных

Пресс-секретарь украинского государственного главы Владимира Зеленского — Сергей Никифоров сообщил, что украинский лидер встретится с главой Кремля Владимиром Путиным, чтобы поднять вопрос оккупированных территорий. Страна-агрессор, в свою очередь, не готова обсуждать подобные вопросы.  Об этом сообщает издание "РБК-Украина", ссылаясь на слова представителя президента в программе "Взгляд с Банковой". 

Никифоров рассказал, в каком случае Зеленский встретится с Путиным

Владимир Зеленский - фото из открытых источников

"Вы же слышали позицию российского президента — что они готовы встречаться, но вопрос Крыма на повестку этой встречи выносить не готовы. А зачем тогда встречаться? Встречаться, чтобы обсудить что? Какая тема сейчас в отношениях России и Украины важнее оккупации Россией отдельных территорий Украины?", — сказал Никифоров. 

Пресс-секретарь Зеленского также добавил, что президент Украины может встретиться с российским лидером в любое время и в любом месте на нейтральной территории. 

Кроме того, Никифоров подчеркнул, что российская сторона не хочет выносить вопросы оккупации территорий на повестку дня. И именно от России зависит, состоится ли встреча глав государств. 

Ранее в материале издания "Комментарии" говорилось, что накануне в Москве состоялись трехчасовые переговоры президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.сБыло заявлено, что уже в октябре может быть принято 28 программ по созданию Союзного государства между Беларусью и Россией. Стороны обсудили, в частности, формирование единого оборонного пространства, анонсировали подписание документов о создании единых энергетических рынков РФ и Беларуси. Эксперты озвучили для издания итоги переговоров, а также рассказали, к чему готовиться Украине и Западу. 


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Источник: https://news.rbc.ua/rus/politics/zelenskiy-vstretitsya-putinym-sluchae-obsuzhdeniya-1631452209.html
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Обсуждения

Кеша

сегодня, 16:35

Зеленский встретится с Путиным года через два-три, когда будет выступать у него на корпоративе!

Калдоёб ПТН ПНХ

сегодня, 16:02

сука путинская, что бы ты сдох, тварь порченная. гореть тебе в аду.

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