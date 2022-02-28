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Непростой разговор Джонсона с Зеленским: что пообещал Лондон

Президент Украины заявил, что следующие 24 часа будут решающими для Украины

сегодня, 07:55 comments3397
Автор:

Кравцев Сергей
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Вечером 27 февраля состоялся телефонный разговор президента Украины и премьер-министра Британии. Во время разговора Зеленский сказал Джонсону, что ближайшие 24 часа будут решающими для Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом информирует пресс-служба премьер-министра Британии. Также об этом сообщает Зеленский у себя в Twitter.

Непростой разговор Джонсона с Зеленским: что пообещал Лондон

Владимир Зеленский и Борис Джонсон. Фото: из открытых источников

Президент Зеленский заявил, что антипутинская коалиция сформирована и она работает. В частности, президент Украины рассказал, что он согласовал последовательность действий совместно с президентом Польши Анджеем Дудой, а также премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

При этом у Бориса Джонсона заявили, что в разговоре Владимир Зеленский признался, что ближайшие 24 часа станут решающими для его страны. От себя Джонсон гарантировал, что Великобритания сделает все возможное, чтобы Украина продолжила поступать оборонная помощь, как от Лондона, так и от союзников.

По словам главы правительства Великобритании, то сопротивление, с которым в Украине столкнулись российские войска, есть героическим.

Борис Джонсон пообещал укрепление контактов с Украиной. Также британский премьер заявил, что Лондон продолжит поддерживать суверенитет украинского государства и полностью на стороне украинского народа.

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Источник: https://www.gov.uk/government/news/pm-call-with-president-zelenskyy-27-february-2022
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