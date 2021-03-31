Недвижимость в Крыму, часы и автомобили: что еще задекларировал Зеленский

Глава государства Владимир Зеленский подал ежегодную декларацию. В ней президент указал несколько объектов недвижимости, а именно квартиры в Киеве, оккупированном Крыму, а также за рубежом. Кроме того, гарант задекларировал коллекцию наручных часов и два автомобиля, передает РБК-Украина.

Владимир Зеленский - фото из открытых источников

В своей декларации Владимир Зеленский указал столичную квартиру в 270 квадратных метра, стоимостью более 19 миллионов гривен, квартиру в Британии (42 миллиона гривен) и на территории оккупированной Ялты — 130 квадратных метра (1,3 миллиона гривен). Его супруга Елена Зеленская также имеет квартиру в столице.

Кроме того, в декларации главы государства указана коллекция наручных часов Reguet, Tag Heuer, Rolex, Piaget и Bovet, однако стоимость аксессуаров не сообщается.

В декларации Владимира Зеленского указаны автомобили Range Rover 2016 года , цена которого 4,7 миллиона гривен, а также Mercedes-Benz S 500 2014 года за 1,8 миллиона гривен.

Источник сообщает, что президент имеет 100 000 гривен, 615 000 долларов и 7 000 евро наличными. На банковских счетах у него и его супруги Елены еще несколько миллионов гривен, сотни тысяч евро и около 30 000 долларов.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, какой был размер заработной платы президента Украины Владимира Зеленского в декабре 2020 года и январе 2021. Таким образом, зарплата Владимира Зеленского за декабрь 2020 года и январь 2021 составила 28 тысяч гривен за каждый месяц. Отмечается, что из начисленной суммы уплачены налоги в размере 5460 гривен. За декабрь и январь Зеленскому заплатили должностной оклад без надбавок и премий.













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