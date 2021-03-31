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Главная Новости Политика президент Недвижимость в Крыму, часы и автомобили: что еще задекларировал Зеленский
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Недвижимость в Крыму, часы и автомобили: что еще задекларировал Зеленский

На банковских счетах у него и его супруги Елены еще несколько миллионов гривен и сотни тысяч евро

сегодня, 17:26
Автор:

Елизавета Черных

Глава государства Владимир Зеленский подал ежегодную декларацию. В ней президент указал несколько объектов недвижимости, а именно квартиры в Киеве, оккупированном Крыму, а также за рубежом. Кроме того, гарант задекларировал коллекцию наручных часов и два автомобиля, передает РБК-Украина. 

Недвижимость в Крыму, часы и автомобили: что еще задекларировал Зеленский

Владимир Зеленский - фото из открытых источников

В своей декларации Владимир Зеленский указал столичную квартиру в 270 квадратных метра, стоимостью более 19 миллионов гривен, квартиру в Британии (42 миллиона гривен) и на территории оккупированной Ялты — 130 квадратных метра (1,3 миллиона гривен).  Его супруга Елена Зеленская также имеет квартиру в столице. 

Кроме того, в декларации главы государства указана коллекция наручных часов Reguet, Tag Heuer, Rolex, Piaget и Bovet, однако стоимость аксессуаров не сообщается. 

В декларации Владимира Зеленского указаны автомобили  Range Rover 2016 года , цена которого 4,7 миллиона гривен, а также Mercedes-Benz S 500 2014 года за 1,8 миллиона гривен. 

Источник сообщает, что президент имеет 100 000 гривен, 615 000 долларов и 7 000 евро наличными. На банковских счетах у него и его супруги Елены еще несколько миллионов гривен, сотни тысяч евро и около 30 000 долларов.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, какой был размер заработной платы президента Украины Владимира Зеленского в декабре 2020 года и январе 2021. Таким образом, зарплата Владимира Зеленского за декабрь 2020 года и январь 2021 составила 28 тысяч гривен за каждый месяц. Отмечается, что из начисленной суммы уплачены налоги в размере 5460 гривен. За декабрь и январь Зеленскому заплатили должностной оклад без надбавок и премий.





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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/kvartiry-chasy-2-5-mln-dollarov-dolga-zadeklariroval-1617198424.html
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