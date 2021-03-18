"Не вижу оснований, чтобы уменьшать вакцинацию в Украине": Зеленский о AstraZeneca

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит оснований для того, чтобы прекращать вакцинацию от коронавируса в Украине, поскольку, несмотря на дезинформацию относительно вакцин, в стране уже привились около 90 тысяч человек. Об этом он заявил во время прессконференции 18 марта.

По мнению Зеленского, информационная атака, которая сейчас происходит в мире относительно вакцины AstraZeneca, является серьёзным противодействием против препарата.

"Я считаю, что информационная атака на AstraZeneca — это очень серьезное информационное противодействие против вакцины. Я не знаю, кем она начата, но в Украине я не вижу оснований, чтобы уменьшать вакцинацию. От нашего Минздрава я такую ​​информацию не получал", — заявил президент.

При этом Зеленский отметил, что в Украине на сегодняшний день вакцинируют лишь препаратом Covishield (AstraZeneca), который изготавливается в Индии.

"В Украине есть единственная вакцина, которая доставлена ​​в Украину, — это Covishield. Хочу подчеркнуть, что сегодня с 500 тысяч доз вакцин мы вакцинировали почти 90 тысяч человек, несмотря на низкий уровень доверия к вакцинации. Из них — ни одного летального случая", — подчеркнул он и добавил, что Соединённые Штаты, Великобритания, Польша и Австралия не приостановили использование вакцины AstraZeneca.

Напомним, что ранее Максим Степанов заявил, что в Украине не фиксировали случаев тромбоза после получения дозы Covid-вакцины AstraZeneca (Covishield).

Также он заявлял, что вакцина AstraZeneca, которая используется в Украине, полностью безопасна. Степанов отметил, что уже вакцинировал своих родителей этим препаратом.