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Не только Украина: Зеленский назвал следующие цели Путина

Владимир Зеленский считает, что Владимиру Путину недостаточно даже Европы

сегодня, 12:57
Автор:
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Кравцев Сергей
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Следующими целями российской агрессии могут быть страны Балтии, Польша или Балканы. Российскому диктатору Владимиру Путину недостаточно даже Европы. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время выступления перед Национальным собранием Франции сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Не только Украина: Зеленский назвал следующие цели Путина

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Европу снова пытаются перекроить силой и рассказывают, что те или иные народы якобы "не заслуживают" самостоятельного существования. Все это сегодня направлено против Украины, но для того и так, чтобы завтра быть направленными против других", — заявил глава государства.

Владимир Зеленский назвал очередность возможных следующих целей России. По его мнению, это могут быть Балтия, Польша, Балканы и дальше.

"Этот российский режим не признает предела, ему недостаточно даже Европы, он уже разрушал Сирию и хаотизирует Сахель, он инвестирует в террор и подвешивает жизнь там, куда может дотянуться, там, где не встречает сопротивление", — сказал президент.

Читайте также на портале "Комментарии" — несмотря на то, что все больше западного оружия поступает в Украину, нашим защитникам приходится титаническими усилиями сдерживать врага, который продолжает давить. Особенно жарко на Востоке. Что сейчас происходит на фронте? Какие планы россиян нам удалось разрушить? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Также издание "Комментарии" сообщало – спецслужбы на Западе считают, что Россия имеет общее преимущество на войне, поэтому Украина может понести "значительно большие территориальные потери", чем в первой половине этого года. Кроме того, из-за медленной мобилизации и попыток сохранить личный состав Украина, вероятно, не сможет "перехватить инициативу" в войне до конца 2024 года.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Z-n6eqneEic
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