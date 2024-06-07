Не только Украина: Зеленский назвал следующие цели Путина

Следующими целями российской агрессии могут быть страны Балтии, Польша или Балканы. Российскому диктатору Владимиру Путину недостаточно даже Европы. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время выступления перед Национальным собранием Франции сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Европу снова пытаются перекроить силой и рассказывают, что те или иные народы якобы "не заслуживают" самостоятельного существования. Все это сегодня направлено против Украины, но для того и так, чтобы завтра быть направленными против других", — заявил глава государства.

Владимир Зеленский назвал очередность возможных следующих целей России. По его мнению, это могут быть Балтия, Польша, Балканы и дальше.

"Этот российский режим не признает предела, ему недостаточно даже Европы, он уже разрушал Сирию и хаотизирует Сахель, он инвестирует в террор и подвешивает жизнь там, куда может дотянуться, там, где не встречает сопротивление", — сказал президент.

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