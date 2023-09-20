Не только США: СМИ узнали, куда Зеленский отправится после встречи с Байденом

Глава украинского государства Владимир Зеленский до конца недели, впервые с начала полномасштабного вторжения России, посетит Канаду. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на источник издания CBC.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Журналисты, ссылаясь на источники, утверждают, что украинский президент посетит Оттаву и Торонто во время своего визита в страну.

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Также ожидается, что перед этим президент США Джо Байден проведет переговоры с Владимиром Зеленским в Белом доме в этот четверг, 21 сентября.

А во время визита в Канаду Владимир Зеленский выступит перед парламентом в Оттаве в эту пятницу, 22 сентября. После этого он отправится в Торонто.

Отмечается, что поездка не была подтверждена официально. Несмотря на то, что канадские и украинские чиновники отказываются от комментариев на этот счет – в Канаде уже в течение нескольких последних дней продолжаются подготовительные меры по безопасности.

Читайте также на портале "Комментарии" — во время визита в США президент Украины Владимир Зеленский уже выступил на 78-м заседании Генассамблеи ООН. Среди прочего, заявил о необходимости ядерного разоружения России, обвинил ее в геноциде из-за похищения украинских детей, отверг возможность переговоров со страной-агрессором и раскритиковал попытки заключить с ней теневые соглашения за кулисами. Он также провел двусторонние встречи с лидерами Южно-Африканской Республики, Кении, Европейского совета, Израиля, с генсеком ООН. А вот запланированная встреча с президентом Польши не состоялась, подтверждая обострение отношений между Киевом и Варшавой на фоне зернового конфликта. Какие выводы по итогам заявлений и встреч Зеленского в США можно сделать на данный момент? Какие ожидания могут оправдаться или нет в обозримом будущем? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



