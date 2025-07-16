Не только Шмыгаль: кого еще Зеленский рассматривает на пост министра обороны

В сети уже давно фигурирует информация о том, что президент Владимир Зеленский готовится предложить кандидатуру Дениса Шмыгаля на пост главы Минобороны. Но в СМИ появилась информация о том, что глава государств а может рассматривать на должность министра обороны еще как минимум трех кандидатов: министра внутренних дел Игоря Клименко, вице-премьер-министра по инновациям – министра цифровой трансформации Михаила Федорова, а также своего советника по стратегическим вопросам и бывшего главы Минстратегпрома Александра Камышина. Об этом пишет "УП".

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"На МОУ надо было бы назначить кого-то, кто и так 24/7 живет войной, кто понимает реальное положение дел, кто чисто физически может справиться с бюджетом такого масштаба, кто умеет налаживать управленческие процессы и, главное, кто сможет держать в тайне "оборонные секреты" различных групп влияния во власти и будет иметь хорошие отношения и с Зеленским, и с Ермаком", – говорится в публикации.

Ссылаясь на источники, СМИ отмечает, что Зеленский рассматривает на должность министра обороны по меньшей мере три кандидатуры: Клименко, Федорова и Камышина.

По инсайдерской информации СМИ министр внутренних дел Клименко якобы отказался от предложения президента. Вице-премьера по инновациям – министра цифровой трансформации Федорова и советника Зеленского по стратегическим вопросам Камышина "отсеяли" из-за отсутствия хороших отношений с Ермаком.

"Без качественной рабочей коммуникации с главой ОП министрам сложно работать. Об этом свидетельствует пример бывшего вице-премьера по восстановлению Александра Кубракова, который из "любимца" президента стал изгоем (не без участия Ермака)", – говорится в материале.

Журналисты подчеркивают, поэтому больше всего шансов занять пост министра обороны у Дениса Шмыгаля. Он является человеком, который удовлетворяет все требования.

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