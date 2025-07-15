О чем говорят кадровые ротации Кабмина: главная цель и последствия

Ожидаемые перестановки в Кабмине уже вызывают удивление. Нардеп Ярослав Железняк уместно заметил, что у нас будет новое Министерство ресурсов: это МинЭкономики + МинАгро + МинЭкологии. Однако, как говорит нардеп, это было уже в 2019-м, но здесь еще с экологией. Для Коваля и Гринчук место уже нашли. Виталия Коваля снова вернут на главу Фонда госимущества, откуда он и пришел на должность министра аграрной политики, а Светлана Гринчук заменит своего экс-шефа Германа Галущенко на должности МинЭнерго. Зачем снимать с поста премьер-министра Дениса Шмыгаля? Что это за условная перестановка "кроватей" в палате? На что это должно повлиять? Какая главная цель этого? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Кадровые ротации в Кабмине

В условиях суперпрезидентской республики – премьер – чисто техническая фигура

Профессор кафедры политических наук КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина говорит, что ожидаемые кадровые ротации в Кабмине демонстрируют не столько стратегическое переосмысление политики правительства, сколько типичную для украинской политики реорганизацию ради реорганизации, имитацию бурной деятельности.

"Идея объединить Минэкономики, МинАПК и Минэкологии в "министерство ресурсов" – уже была протестирована в 2019 году, и тогда показала свою неэффективность из-за чрезмерной концентрации функций и отсутствия четкой ответственности. Добавление экологии только усложняет управленческую архитектуру. Назначение Виталия Коваля обратно в Фонд госимущества и Светланы Гринчук во главе Минэнерго не кадровые прорывы – это скорее возвращение знакомых лиц в "комфортные" для Банковой позиции. Речь идет не о новом качестве управления, а о сохранении политического контроля над чувствительными отраслями – энергетикой, агросектором, приватизацией", – прокомментировала политолог.

Что касается возможной отставки премьера Дениса Шмыгаля, то, по мнению Анны Малкиной, это скорее не о провале его работы, а о необходимости обновить политическую картинку перед очередным этапом внешних переговоров и внутренней мобилизации.

"Шмигаль был удобным исполнителем, однако пока у власти возникла потребность в "новом лице", которое позволит объяснить общественности и партнерам, что "правительство обновилось" и двигается в ногу с вызовами. Но на самом деле, в условиях суперпрезидентской республики, в которой мы живем, не имеет значения, кто будет премьер-министром, потому что премьер – сугубо техническая фигура", – констатировала эксперт.

Свириденко – стопроцентная креатура главы Офиса президента

Руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак так прокомментировал ситуацию:

"Правительственная ротация действительно выглядит как PR-привод без достаточного обоснования. Во-первых, она свидетельствует, что кадровая скамья у нынешней власти очень узкая. Впечатление, будто кадровую колоду постоянно перетасовывают без четкого понимания и стратегического подхода. Во-вторых, все это встряска Кабмина больше связано с усилением влияния одних групп окружения президента и соответственно ослаблениями других. Если раньше Шмигаль мог выйти на президента напрямую и имел широкие связи с разными группами влияния в монобольшинстве, то Свириденко является стопроцентной креатурой главы Офиса президента и, разумеется, в политической среде ее могут воспринимать как сверхзависимую фигуру".

Эксперт говорит, что есть еще и третий момент, офис президента заменой правительственных чиновников хочет переформатировать матрицу международных влияний и связей.

"Примечательно, что смена правительства совпала с продолжительным пребыванием спецпредставителя президента США Келлога в Украине. Перезагрузка украинско-американских отношений из-за смены главы Кабмина и посла Украины в США должна подтвердить определенный новый комфортный и удобный для американцев уровень межведомственной и политической коммуникации. Не зря Свириденко посещала вместе с Ермаком США и уже тогда была представлена как чиновница, с которой Вашингтону будет комфортно иметь дело", – констатировал собеседник портала "Комментарии".

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