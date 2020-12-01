"Не теряйте веру в закон" - Зеленский изящно поздравил прокуратуру

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Офис Генерального прокурора и поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником.

"Я не хочу сейчас говорить очевидные вещи: об укреплении верховенства права, об эффективном противодействие преступности и о многих других проблемах, без сомнения, очень важных задач прокуратуры. О них, я уверен, вы слышали неоднократно, но чтобы выполнить их, нужны не разговоры, а дела. Ежедневная работа, которой мало чем поможет набор общеизвестных тезисов, которые повторяются из года в год, меняя только свой порядок", — отметил Глава государства во время встречи с работниками прокуратуры.

Владимир Зеленский выразил убеждение, что среди более чем десяти тысяч работников прокуратуры много честных и порядочных людей.

"На обновленную прокуратуру наше общество возлагает большие надежды. Я как Президент искренне желаю вам оправдать их, никогда не терять собственную веру в закон и справедливость, действовать решительно, быстро, разрушить все стереотипы и достичь исторических успехов в службе на благо нашего государства. Ну и, конечно, — крепкого здоровья вам и вашим семьям ", — сказал Глава государства.

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