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Не границы 1991 года: Зеленский рассказал, что для США означает победа Украины

Глава украинского государства рассказал, чем отличается видение победы Украины на Западе и в Украине

сегодня, 15:15
Автор:
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Кравцев Сергей
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Как передает портал "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский пообщался с колумнисткой американского издания Philadelphia Inquirer Труди Рубин. В числе прочего он рассказал, чем отличается видение победы Украины на Западе и в самой стране.

Не границы 1991 года: Зеленский рассказал, что для США означает победа Украины

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Труди Рубин спросила Зеленского, действительно ли, по его мнению, президент США Джо Байден верит в победу Украины.

Украинский лидер ответил, что он в этом уверен, но добавил, что в Украине и на Западе победу понимают по-разному.

"Для Запада главная победа – не дать оккупировать Украину, поставить Путина на место", — пояснил Владимир Зеленский.

По его мнению, Запад боится настаивать на полной победе Украины и способствовать ей из опасений по поводу стабильности в России в случае ее поражения.

"Все боятся, что будет с Россией без Путина. Все боятся, может ли она остаться такой, какая она есть, а не стать еще хуже", — пояснил президент и подчеркнул, что не разделяет такие опасения Запада.

"Мы благодарны за то, что не дали оккупировать нас, но сатисфакция нужна, нужна справедливость и, безусловно, одна из важных частей. Как мы должны смотреть в глаза всем этим людям, кто потерял близких, если мы не получим эту сатисфакцию?", — заявил Зеленский.

Также украинский лидер объяснил, как он понимает реальную победу Украины. по словам Владимира Зеленского, главное – не допустить разрушения полностью Украины и всего украинского. Пока не закончится война, нельзя говорить, что украинцы отстояли свою независимость. Поэтому важно достичь безопасности для будущих поколений, а это означает невозможность повторения агрессии.

По мнению Зеленского, о неповторении агрессии в будущем можно будет говорить только тогда, когда Украина будет членом ЕС и НАТО.

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