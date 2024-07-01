Не границы 1991 года: Зеленский рассказал, что для США означает победа Украины

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Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский пообщался с колумнисткой американского издания Philadelphia Inquirer Труди Рубин. В числе прочего он рассказал, чем отличается видение победы Украины на Западе и в самой стране.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Труди Рубин спросила Зеленского, действительно ли, по его мнению, президент США Джо Байден верит в победу Украины.
Украинский лидер ответил, что он в этом уверен, но добавил, что в Украине и на Западе победу понимают по-разному.
По его мнению, Запад боится настаивать на полной победе Украины и способствовать ей из опасений по поводу стабильности в России в случае ее поражения.
Также украинский лидер объяснил, как он понимает реальную победу Украины. по словам Владимира Зеленского, главное – не допустить разрушения полностью Украины и всего украинского. Пока не закончится война, нельзя говорить, что украинцы отстояли свою независимость. Поэтому важно достичь безопасности для будущих поколений, а это означает невозможность повторения агрессии.
По мнению Зеленского, о неповторении агрессии в будущем можно будет говорить только тогда, когда Украина будет членом ЕС и НАТО.
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