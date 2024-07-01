Темпы мобилизации и отбор людей через лотерею: Зеленский сделал заявление

Запрос по количеству мобилизованных формирует руководство Вооруженных сил. И сегодня в Украине происходит набор, что соответствует плану, которые ранее прописало командование ВСУ. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью колумнистке The Philadelphia Inquirer Труди Рубин сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

"Мы можем давать оружие, одежду, современные технологии, я должен находить деньги на это производство, поощрять партнеров на это. Но тактические действия, сколько нужно на фронте людей — это нужно, чтобы формулировало всегда военное руководство. Военное руководство сформулировало цифры, я их видел, и сегодня они идут по этому плану", — отметил глава украинского государства.

Владимир Зеленский добавил, что проведение лотереи не стало бы справедливым и этическим решением.

Президент высказал мнение, что эта лотерейная история была в Соединенных Штатах Америки, но это была война не на вашей территории и не за существование США. Это не экзистенциальный вызов, это другие вещи. Украина борется за выживание.

В том же интервью Владимир Зеленский сказал, что на восточном и северном фронтах российские захватнические войска теряют шесть военных погибшими на одного украинца.

В феврале 2024 года президент сообщил, что на большой войне погибла 31 тысяча украинских военнослужащих.

В августе прошлого года ряд западных изданий писал, что Соединенные Штаты Америки оценивают общие потери в полномасштабной войне в почти 500 тысяч военных.

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