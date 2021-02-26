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Названы причины падения рейтинга Зеленского

Зеленский все еще остается лидером электоральных симпатий, но рейтинг продолжает падать

сегодня, 21:10
Автор:

Таисия Ерохина

Главные причины падения рейтинга президента Владимира Зеленского – это не только продолжающаяся коррупция, невыразительная политическая и экономическая стратегия, а также повышение тарифов ЖКХ, приведшее к протестам. Об этом говорится в статье издания "Комментарии".

Названы причины падения рейтинга Зеленского

Зеленский. Фото из открытых источников

Так, по данным Киевского международного института социологии, за Зеленского сейчас готовы отдать голоса 16,2% среди всех опрошенных. На выборах, как мы помним, таких было 73%.

Как сообщается в материале, правящая команда оказалась малоэффективной, а обещания, которые давал Зеленский во время предвыборной кампании, в большинстве своем так и не были выполнены. С 2014 года Украина переживает самые сложные времена за весь период своего существования как независимого государства. Потерян Крым и значительная часть Донбасса, экономика испытывает серьезные проблемы, которые "слуги народа" не только не решили, но и еще больше усугубили.

Обещанное Зеленским "окончание войны" так и не наступило. Мало того, многие вопросы, которые решались в этом направлении ранее (например, обмен удерживаемыми лицами), сейчас просто зашли в тупик.

Из страны по-прежнему уезжают люди в поисках лучшей жизни. Растет безработица, а эпидемия коронавируса ее значительно усугубила, как и ошибки при введении карантинных мер.

Отметим, что времени до выборов действительно много, но определенные выводы можно сделать уже сегодня. Скорее всего, на выборах 2024 года уже не будет явного фаворита, как в 2019 году. Среди лидеров гонки намечается как минимум троевластие (Зеленский, Порошенко, Бойко). А если к тому времени появятся "темные лошадки", да еще и старые политики вроде Юлии Тимошенко наберут популярность, у нас в первом туре вообще может вырисоваться "семибоярщина".

Как сообщалось ранее, артисты все чаще возвращаются из политики на сцену. Эксперты пояснили, будет ли так же с Зеленским.


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