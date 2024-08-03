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Нам нужно совместное решение с нашими партнерами: Зеленский заявил о новом повороте в войне

Президент подчеркнул, что российскую боевую авиацию нужно уничтожать всеми эффективными способами

сегодня, 14:10
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Кравцев Сергей

Российские оккупанты только за эту неделю применили по Украине более 600 КАБов. Такие цифры говорят о том, что украинская армия должна без каких-либо сомнений уничтожать российскую боевую авиацию там, где она есть, с помощью всех эффективных средств. И Запад должен понимать всю важность этого шага. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Нам нужно совместное решение с нашими партнерами: Зеленский заявил о новом повороте в войне

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Бить по российским аэродромам — это также вполне справедливо. И нам нужно это совместное решение с нашими партнерами — решение по безопасности. Только так реально обеспечить защиту для наших людей. Только на этой неделе более 600 управляемых авиационных бомб Россия применила против Украины. Должны остановить этот ежедневный российский террор общими сильными решениями", — призвал глава государства.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 3 августа Силы обороны нанесли удар по аэродрому Морозовск (Ростовская область, РФ). Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"Зафиксировано попадание в склады с боеприпасами, где хранились, в частности, и управляемые авиационные бомбы. Информация о поражении средств ПВО и авиационной техники врага уточняется", — говорится в сообщении. 

По информации Генштаба, задача была выполнена силами и средствами Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Министерства обороны Украины во взаимодействии с Вооруженными Силами Украины. 

Также Силы обороны атаковали ряд нефтебаз и объектов хранения горюче-смазочных материалов российских оккупантов в Белгородской, Курской и Ростовской областях.

Также издание "Комментарии" сообщало – в ГУР рассказали, с каким вызовом столкнулась РФ после удара по аэродрому "Оленья".




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