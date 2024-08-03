Нам нужно совместное решение с нашими партнерами: Зеленский заявил о новом повороте в войне

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Кравцев Сергей
Российские оккупанты только за эту неделю применили по Украине более 600 КАБов. Такие цифры говорят о том, что украинская армия должна без каких-либо сомнений уничтожать российскую боевую авиацию там, где она есть, с помощью всех эффективных средств. И Запад должен понимать всю важность этого шага. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 3 августа Силы обороны нанесли удар по аэродрому Морозовск (Ростовская область, РФ). Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
По информации Генштаба, задача была выполнена силами и средствами Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Министерства обороны Украины во взаимодействии с Вооруженными Силами Украины.
Также Силы обороны атаковали ряд нефтебаз и объектов хранения горюче-смазочных материалов российских оккупантов в Белгородской, Курской и Ростовской областях.
Также издание "Комментарии" сообщало – в ГУР рассказали, с каким вызовом столкнулась РФ после удара по аэродрому "Оленья".
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