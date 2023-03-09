На речь Зеленского во время встречи с генсеком ООН оккупанты ответили ракетными ударами

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Кравцев Сергей
Не прошло и суток, как президент Украины Владимир во время совместного брифинга с генсеком ООН Антониу Гутерришем в Киеве заявил о необходимости защиты целей и принципов статута ООН, как страна-агрессор вновь устроила ракетный обстрел украинских городов.
Владимир Зеленский и Антониу Гутерриш. Фото - сайт Офиса президента Украины
Владимир Зеленский поблагодарил Антонио Гуттериша и делегацию организации объединенных наций за приезд в Киев уже в третий раз с момента широкомасштабной агрессии РФ.
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Президент Украины во время своей речи сделал акцент на том, что ООН одинаково с Киевом трактует необходимость защищать общечеловеческие ценности и международный порядок.
Президент добавил, что на переговорах было оговорено, что восстановление европейской глобальной безопасности не возможно без реализации формулы мира, которую предлагает Украина.
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Ігор
сегодня, 09:12
Зеушеску відчуває задоволення, коли на кожні кілька слів шута - ракети. Це підтверджує: мовчи, за розумного зійдеш. Але ж хто тоді на нього увагу зверне? Такий він православний корумпований совок.