На речь Зеленского во время встречи с генсеком ООН оккупанты ответили ракетными ударами

Не прошло и суток, как президент Украины Владимир во время совместного брифинга с генсеком ООН Антониу Гутерришем в Киеве заявил о необходимости защиты целей и принципов статута ООН, как страна-агрессор вновь устроила ракетный обстрел украинских городов.

Владимир Зеленский и Антониу Гутерриш. Фото - сайт Офиса президента Украины

Владимир Зеленский поблагодарил Антонио Гуттериша и делегацию организации объединенных наций за приезд в Киев уже в третий раз с момента широкомасштабной агрессии РФ.

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Президент Украины во время своей речи сделал акцент на том, что ООН одинаково с Киевом трактует необходимость защищать общечеловеческие ценности и международный порядок.

"Генеральный секретарь ООН прибыл в Украину вскоре после одобрения миром и мировым большинством, и, что очень важно, подавляющим большинством, резолюции Генассамблеи ООН, которая была предложена Украиной и странами-партнерами, резолюции принципов статута ООН, что лежат в основе всеобъемлющего, справедливого и постоянного мира в Украине. Я благодарен Антонио Гуттеришу за четкое осуждение ним российской агрессии как грубого нарушения статута ООН и выразил надежду, что господин генеральный секретарь поможет организовать нашу резолюцию", – отметил Владимир Зеленский.

Президент добавил, что на переговорах было оговорено, что восстановление европейской глобальной безопасности не возможно без реализации формулы мира, которую предлагает Украина.

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