На что Саймон Шустер намекнул Зеленскому и при чем здесь Залужный

Стаймон Шустер опубликовал в Time провокационную статью, которая, на первый взгляд, кажется комплиментарной Владимиру Зеленскому, сумевшему уладить конфликт с Валерием Залужным и без потрясений отправил его в отставку с должности Главнокомандующего ВСУ.

Зеленский получил намек по поводу Залужного

Однако, говорит Голобуцкий, эта статья действительно о политических перспективах Залужного. Эксперт обратил внимание, что в нем указано – рейтинг доверия к Зеленскому, по данным опроса, составляет 62%, а у бывшего главкома – 88%.

Кроме того, Шустер отметил, что Залужный понимает, что стать президентом было бы достаточно просто с правильной командой и правильной программой. Об этом якобы журналисту сказал спикер генерала ближе к концу 2022 года.

"Он готов. Но я не уверен, что он на это пойдет. Если все будет хорошо, если он увидит, что предпринимаются правильные шаги, правильное отношение к ветеранам, к семьям погибших, если действительно борьба с коррупцией жесткая, а армия крепнет, он может отказаться от этого. ...Что касается следующего этапа карьеры Залужного, то офицер сказал: "Время покажет",

– сказано в статье.

То есть, говорит Голобуцкий, Шустер намекнул Зеленскому, что ситуация для него может измениться.

"Если ситуация со всем перечисленным включая коррупцию и обеспечение армии будет такой как сейчас и Зеленский не справится с исправлением – Залужному придется приступать к делу самому. И получить мандат от избирателей на это будет просто",

– добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным вроде бы был конфликт. По данным экспертов, президенту не нравилось, что рейтинги тогдашнего главкома выше, чем у него самого, и он может начать политическую карьеру. Как результат, Залужного уволили , чтобы до выборов о нем забыли, а его рейтинги поддержки упали.



