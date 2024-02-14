На что Саймон Шустер намекнул Зеленскому и при чем здесь Залужный

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Ткачик Олеся
Стаймон Шустер опубликовал в Time провокационную статью, которая, на первый взгляд, кажется комплиментарной Владимиру Зеленскому, сумевшему уладить конфликт с Валерием Залужным и без потрясений отправил его в отставку с должности Главнокомандующего ВСУ.
Зеленский получил намек по поводу Залужного
Однако, говорит Голобуцкий, эта статья действительно о политических перспективах Залужного. Эксперт обратил внимание, что в нем указано – рейтинг доверия к Зеленскому, по данным опроса, составляет 62%, а у бывшего главкома – 88%.
Кроме того, Шустер отметил, что Залужный понимает, что стать президентом было бы достаточно просто с правильной командой и правильной программой. Об этом якобы журналисту сказал спикер генерала ближе к концу 2022 года.
То есть, говорит Голобуцкий, Шустер намекнул Зеленскому, что ситуация для него может измениться.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным вроде бы был конфликт. По данным экспертов, президенту не нравилось, что рейтинги тогдашнего главкома выше, чем у него самого, и он может начать политическую карьеру. Как результат, Залужного уволили , чтобы до выборов о нем забыли, а его рейтинги поддержки упали.
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