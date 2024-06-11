На что рассчитывает Украина на Конференции по восстановлению: Зеленский обнадежил прогнозом

Украина рассчитывает получить договоренности на миллиарды евро по результатам нынешней Конференции по восстановлению (Ukraine Recovery Conference 2024). Как передает портал "Комментарии", об этом во время церемонии открытия мероприятия сегодня в Берлине заявил президент Владимир Зеленский заявил.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"В начале этого года, когда мы договаривались с Олафом, господином канцлером, об этой конференции, я просил о том, чтобы это стало максимально практичным и конкретным. Чтобы мы вышли из этой конференции не только с риторикой, а с соглашениями, которые станут экономическим ростом для наших стран и новой силой для наших обществ – Украины и Германии. Я рад, что именно такой характер конференции был обеспечен", – отметил глава государства.

Президент проинформировал, что сейчас и на уровне правительственном, и на уровне общин, и на уровне компаний готовятся к заключению сотни соглашений.

Владимир Зеленский подчеркнул, в конференции принимают участие друзья Украины из стран-партнеров, и не только из Европы.

Президент уверен, что с этой конференции Киев может выйти с договоренностями на миллиарды евро и для украинской обороны – по производству в Украине военной техники и оружия; и для украинской энергетики – для ремонтов и развития новой и более современной энергетики; и для украинской социальной жизни – и это касается, в частности, образования, строительства жилья, поставки медицинского оборудования.

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