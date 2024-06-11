На что рассчитывает Украина на Конференции по восстановлению: Зеленский обнадежил прогнозом

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Кравцев Сергей
Украина рассчитывает получить договоренности на миллиарды евро по результатам нынешней Конференции по восстановлению (Ukraine Recovery Conference 2024). Как передает портал "Комментарии", об этом во время церемонии открытия мероприятия сегодня в Берлине заявил президент Владимир Зеленский заявил.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Президент проинформировал, что сейчас и на уровне правительственном, и на уровне общин, и на уровне компаний готовятся к заключению сотни соглашений.
Владимир Зеленский подчеркнул, в конференции принимают участие друзья Украины из стран-партнеров, и не только из Европы.
Президент уверен, что с этой конференции Киев может выйти с договоренностями на миллиарды евро и для украинской обороны – по производству в Украине военной техники и оружия; и для украинской энергетики – для ремонтов и развития новой и более современной энергетики; и для украинской социальной жизни – и это касается, в частности, образования, строительства жилья, поставки медицинского оборудования.
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Также издание "Комментарии" сообщало – Украина подписала с Германией важный документ: на что можем рассчитывать после войны.
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Ігор
сегодня, 13:59
Чергові Нью Васюки Zе Бендера. В нього так кожен день чи то під впливом порошку чи після закінчення.