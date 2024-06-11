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На что рассчитывает Украина на Конференции по восстановлению: Зеленский обнадежил прогнозом

Президент уверен, что Украина подпишет с разными странами договоренности, которые будут касаться обороны, энергетики, социальной жизни, строительства жилья, поставки медицинского оборудования

сегодня, 14:50
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Кравцев Сергей
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Украина рассчитывает получить договоренности на миллиарды евро по результатам нынешней Конференции по восстановлению (Ukraine Recovery Conference 2024). Как передает портал "Комментарии", об этом во время церемонии открытия мероприятия сегодня в Берлине заявил президент Владимир Зеленский заявил.

На что рассчитывает Украина на Конференции по восстановлению: Зеленский обнадежил прогнозом

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"В начале этого года, когда мы договаривались с Олафом, господином канцлером, об этой конференции, я просил о том, чтобы это стало максимально практичным и конкретным. Чтобы мы вышли из этой конференции не только с риторикой, а с соглашениями, которые станут экономическим ростом для наших стран и новой силой для наших обществ – Украины и Германии. Я рад, что именно такой характер конференции был обеспечен", – отметил глава государства.

Президент проинформировал, что сейчас и на уровне правительственном, и на уровне общин, и на уровне компаний готовятся к заключению сотни соглашений.

Владимир Зеленский подчеркнул, в конференции принимают участие друзья Украины из стран-партнеров, и не только из Европы. 

Президент уверен, что с этой конференции Киев может выйти с договоренностями на миллиарды евро и для украинской обороны – по производству в Украине военной техники и оружия; и для украинской энергетики – для ремонтов и развития новой и более современной энергетики; и для украинской социальной жизни – и это касается, в частности, образования, строительства жилья, поставки медицинского оборудования.

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