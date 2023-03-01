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На что надеется Путин по версии ОПУ

Российский президент стремится превратить войну в Украине в затяжной конфликт и рассчитывает на ряд обстоятельств

сегодня, 21:50
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Автор:

Моесеенко Валентина

Советник главы Офиса Президента Украины (ОПУ) Михаил Подоляк считает, что российский президент Владимир Путин всеми силами пытается все больше превратить войну в Украине в затяжной конфликт, пишут "Комментарии". По версии чиновника есть ряд обстоятельств, на которые возлагает надежды кремлевский диктатор.

На что надеется Путин по версии ОПУ

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"Путин рассчитывает на затягивание конфликта; истощение западных экономик; внутренние противоречия в Украине; манипулятивные "антивоенные" акции в разных странах", — написал в соцсетях Подоляк.

На что надеется Путин по версии ОПУ - фото 2

Что касается всевозможных сопротивлений-акций, спровоцированных Российской Федерацией за границей тем или иным образом, то их целью, считает советник главы ОПУ, является распространение рашистских нарративов о немедленном прекращении боевых действий и отказе Украины от временно оккупированных территорий в обмен на мир, что соответственно опять же таки превратит "повоенную ситуацию" в тот же затяжной конфликт.

Немедленное прекращение огня – это бомба замедленного действия. На этом настаивает Россия , чтобы "заморозить конфликт", удержать контроль над оккупированным и набрать военную мощь. За 9 лет мы узнали кровавую цену прекращения огня. Поэтому никаких "мирных планов" к выводу ru-войск", — пишет Подоляк.

На портале "Комментарии" говорилось, об уверенности Подоляка в том, что Украина освободит все свои территории, включая Крым и Донбасс. Причем, освобождение Крыма состоится скорее деоккупации Донбасса.

Как ранее писали "Комментарии", наконец-то расставлены точки над "и" в глобальной политике. И, по крайней мере, большинству понятно, что Путин не имеет никаких влияний.

Читайте на портале "Комментарии" — как год широкомасштабной войны РФ против Украины изменил расстановку сил в мире: чего ждать дальше.



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