"Мы все узнаем": Зеленский рассмеялся, когда услышал вопрос о Байдене

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал бывшего президента США Джо Байдена из-за недостаточной уверенности в принятии решений по России. Однако похвалил 46-го президента США за помощь, направленную Украине за время его пребывания в Белом доме.

Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский во время интервью The Guardian получил вопрос, думает ли он, что экс-президент США Джо Байден войдет в историю как человек, который помог спасти Украину. Или американский лидер будет человеком, который слишком медленно реагировал на вызовы российского диктатора Владимира Путина.

Как пишет британская газета, услышав вопрос Зеленский засмеялся, однако сказал, что на данном этапе "очень тяжело" ответить. Он подверг критике первоначальное нежелание Байдена предоставить Украине оружие. По словам президента "эта нехватка уверенности добавила уверенности России", однако сказал, что Украина благодарна за всю помощь, поступившую впоследствии. Как пояснил Зеленский, полная оценка появится только со временем.

"История показывает, что есть много вещей, о которых вы просто не знаете, что происходило за кулисами, которые были переговоры… сегодня трудно это все охарактеризовать, потому что мы не знаем всего. Позже мы узнаем, мы все узнаем", – сказал Зеленский.

По Трампу Зеленский отметил, что команды обоих президентов работают над определением даты для совместной встречи.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как Зеленский дважды за короткое время публично раскритиковал Байдена.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле отреагировали на заявление Зеленского о ядерном оружии для Украины.