Мы должны сделать все, чтобы никогда не допустить новой войны в будущем, – Зеленский обратился к украинцам

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам в День памяти и примирения. Обращение опубликовано на сайте главы государства.



Владимир Зеленский обратился к украинцам в День памяти и примирения. Фото: ОП

Владимир Зеленский подчеркнул, что тысячи украинцев погибли в ходе Второй мировой войны ради светлого будущего для своих потомков. И мы, дети и внуки погибших во время войны, должны помнить о них, ценить и благодарить. Сегодня, в День памяти и примирения, мы склоняемся перед всеми, кто защищал от нацизма родную украинскую землю, защищал мир, перед всеми, кто погиб в годы Второй мировой войны.

"За билет в этот мир наши предки заплатили свыше восьми миллионов. Свыше восьми миллионов человеческих жизней. Свыше восьми миллионов погибших украинцев. Больше, чем население Киева, Одессы, Харькова, Львова и Днепра вместе взятых", – говорит глава государства.

Зеленский назвал войну 1939-1945 годов самой страшной катастрофой человечества, о последствиях которой мы говорим каждый год.

"Ежегодно вместе со всем цивилизованным миром говорим: никогда снова. Never again. Если на миг представить невозможное и предположить, что человечеству позволили изменить свою историю один раз, избавиться от одного периода, я уверен, что все люди на Земле выбрали бы единственный вариант: избежать и не допустить Второй мировой войны", – отмечает президент.

Также он акцентирует внимание на том, что мы не можем изменить произошедшего, но в наших силах сделать так, чтобы не допустить войны в будущем.

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