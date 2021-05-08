Мы должны сделать все, чтобы никогда не допустить новой войны в будущем, – Зеленский обратился к украинцам

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Татьяна Веремеева
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам в День памяти и
примирения. Обращение опубликовано на сайте главы государства.
Владимир Зеленский обратился к украинцам в День памяти и примирения. Фото: ОП
Владимир Зеленский подчеркнул, что тысячи украинцев погибли в ходе Второй мировой войны ради светлого будущего для своих потомков. И мы, дети и внуки погибших во время войны, должны помнить о них, ценить и благодарить. Сегодня, в День памяти и примирения, мы склоняемся перед всеми, кто защищал от нацизма родную украинскую землю, защищал мир, перед всеми, кто погиб в годы Второй мировой войны.
Зеленский назвал войну 1939-1945 годов самой страшной катастрофой
человечества, о последствиях которой мы говорим каждый год.
Также он акцентирует внимание на том, что мы не можем изменить произошедшего, но в наших силах сделать так, чтобы не допустить войны в будущем.
Напомним, традиционно накануне "сакральных"
дат российские пропагандисты накаляют информационное поле. Что уже происходит в
преддверии 9 мая? Как противостоять потоку дезинформации на тему Дня Победы? "Комментарии"
разбирались в ситуации вместе с экспертами.
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