Мы готовы обсуждать любой мирный план: Кулеба сделал заявление о переговорах

Киев готов рассматривать любой мирный план, если для него не нужно идти на территориальные уступки в пользу страны-агрессора. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире телеканала "CNN сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

"Мы готовы обсуждать любой мирный план, который не приведет к замораживанию конфликта или к территориальной уступке со стороны Украины", — заявил глава МИД, предполагая, что мирный план бразильского президента Луиса Инасиу Лулы может оказаться провальным.

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Главный украинский дипломат добавил, что в поисках мирного плана на карту поставлено безопасное будущее украинского народа.

Отметим, президент Бразилии Луиз Инасио Лула да Силва, который ранее призывал украинскую власть отказаться от Крыма ради прекращения войны, выступил с новыми "мирными" инициативами. Аккурат после визита в Китай. Теперь он призывает международное сообщество "убедить" президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина договариваться. О чём говорят усилившиеся "миротворческие" порывы лидеров ряда стран? Какие риски и возможности для Украины возникают из-за тех же предложений да Силвы о создании группу стран для посредничества в прекращении войны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

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