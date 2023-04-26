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Мы готовы обсуждать любой мирный план: Кулеба сделал заявление о переговорах

Глава МИД Украины напомнил одно условие, которое ставит Украина перед мирными переговорами

26 апреля 2023, 07:42 comments1064
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Автор:

Кравцев Сергей

Киев готов рассматривать любой мирный план, если для него не нужно идти на территориальные уступки в пользу страны-агрессора. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире телеканала "CNN сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Мы готовы обсуждать любой мирный план: Кулеба сделал заявление о переговорах

Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

"Мы готовы обсуждать любой мирный план, который не приведет к замораживанию конфликта или к территориальной уступке со стороны Украины", — заявил глава МИД, предполагая, что мирный план бразильского президента Луиса Инасиу Лулы может оказаться провальным.


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Главный украинский дипломат добавил, что в поисках мирного плана на карту поставлено безопасное будущее украинского народа.

Отметим, президент Бразилии Луиз Инасио Лула да Силва, который ранее призывал украинскую власть отказаться от Крыма ради прекращения войны, выступил с новыми "мирными" инициативами. Аккурат после визита в Китай. Теперь он призывает международное сообщество "убедить" президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина договариваться. О чём говорят усилившиеся "миротворческие" порывы лидеров ряда стран? Какие риски и возможности для Украины возникают из-за тех же предложений да Силвы о создании группу стран для посредничества в прекращении войны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

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Также издание "Комментарии" сообщало – попытки Китая представить себя как "миротворца" – провалились: в чем главная причина.




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Источник: https://twitter.com/amanpour/status/1650912050758008839?t=YHCN7OLIx01ES6RPuFF9Xw&s=35
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Обсуждения

Сашко

26 апреля 2023, 20:02

трандіти не мішки носити.... або чужими руками жар загрібати... може хоч попробувати.


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