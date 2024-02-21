Место встречи граница. Зеленский обратился с предложением к Дуде и Туску

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Ткачик Олеся
Владимир Зеленский в видеообращении сообщил, что поручил представителям правительства до 24 февраля прибыть на украинско-польскую границу, чтобы совместно с польскими коллегами решить проблему с протестами фермеров.
Владимир Зеленский
Кроме того, глава Украины обратился к президенту Польши Анджею Дуде и премьер-министру Дональду Туску с предложением также приехать на границу для совместного решения проблемы.
При этом Владимир Зеленский подчеркнул, что он готов приехать на украино-польскую границу вместе с представителями украинского правительства.
Также президент Украины обратился к Европейской комиссии с призывом сохранить единство в Европе и делегировать своего представителя на встречу, которая может состояться на самом высоком уровне на украинско-польской границе.
Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский провел селекторное совещание с чиновниками по ситуации на украинско-польской границе и пообещал скорые шаги по его решению.
Вместе с тем стало известно, что польское правительство планирует впервые за 30 лет встретиться с польскими фермерами, чтобы решить проблему протестов. Ожидается, что подобная встреча состоится 26 февраля.
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