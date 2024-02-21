Место встречи граница. Зеленский обратился с предложением к Дуде и Туску

Владимир Зеленский в видеообращении сообщил, что поручил представителям правительства до 24 февраля прибыть на украинско-польскую границу, чтобы совместно с польскими коллегами решить проблему с протестами фермеров.

Владимир Зеленский

Кроме того, глава Украины обратился к президенту Польши Анджею Дуде и премьер-министру Дональду Туску с предложением также приехать на границу для совместного решения проблемы.

"И я прошу тебя, Дональд, господин премьер-министр, тоже приехать на границу. Анджей, господин президент, я прошу тебя поддержать этот диалог. Это национальная безопасность. Мы не должны это затягивать. Ближайшие дни дают нам шанс это сделать",

– подчеркнул президент.

При этом Владимир Зеленский подчеркнул, что он готов приехать на украино-польскую границу вместе с представителями украинского правительства.

Также президент Украины обратился к Европейской комиссии с призывом сохранить единство в Европе и делегировать своего представителя на встречу, которая может состояться на самом высоком уровне на украинско-польской границе.

"Это фундаментальный интерес Евросоюза. Поэтому Украина обращается в Еврокомиссию, чтобы в этой встрече принял участие представитель Еврокомиссии.

, – подытожил Зеленский.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский провел селекторное совещание с чиновниками по ситуации на украинско-польской границе и пообещал скорые шаги по его решению.

Вместе с тем стало известно, что польское правительство планирует впервые за 30 лет встретиться с польскими фермерами, чтобы решить проблему протестов. Ожидается, что подобная встреча состоится 26 февраля.



