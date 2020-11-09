Мелания Трамп собирается развестись со своим мужем

Бывшая первая леди США считает минуты, когда семейство Трампов покинет Белый Дом. Тогда, по утверждению западных СМИ, Мелания подаст на развод.



Фото: The Australian

Не секрет, что в браке президента Дональда Трампа и Мелании Трамп уже давно неспокойно. Первая леди несколько раз демонстрировала отчужденность к мужу даже на камеру и подавала невербальные сигналы недовольства.

Издание Daily Mail со ссылкой на бывшего помощника Мелании Трамп сообщает, что женщина считает дни до того момента, когда официально сможет подать на развод с пока действующим президентом США.

Маланью нельзя назвать отличной первой леди, ведь она часто уходила от традиционных обязанностей, например, сопровождать своего мужа в деловых поездках. В течение всей каденции 45 президента США, Мелания Трамп держалась подальше от скандалов вокруг мужа. Также женщина отсутствовала на митингах в поддержку предвыборной кампании Трампа. Появились слухи, что Дональд Трамп обращался к услугам дублеров, которые выдавали себя Меланию.

В прессе также появились сообщения о том, что первая леди подписала брачный договор, которая запрещала критиковать, давать интервью или писать книги о Трампе в роли главы страны. В сети осталось множество кадров, когда Мелания отказывала своему мужу взять ее за руку, и тому подобное.

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