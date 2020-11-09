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Мелания Трамп собирается развестись со своим мужем

Мелания Трамп часто избегала традиционных обязанностей первой леди, например, сопровождение своего мужа в деловых поездках

сегодня, 17:09
Автор:

Диденко Светлана

Бывшая первая леди США считает минуты, когда семейство Трампов покинет Белый Дом. Тогда, по утверждению западных СМИ, Мелания подаст на развод.

Мелания Трамп собирается развестись со своим мужем

Фото: The Australian

Не секрет, что в браке президента Дональда Трампа и Мелании Трамп уже давно неспокойно. Первая леди несколько раз демонстрировала отчужденность к мужу даже на камеру и подавала невербальные сигналы недовольства.

Издание Daily Mail со ссылкой на бывшего помощника Мелании Трамп сообщает, что женщина считает дни до того момента, когда официально сможет подать на развод с пока действующим президентом США.

Маланью нельзя назвать отличной первой леди, ведь она часто уходила от традиционных обязанностей, например, сопровождать своего мужа в деловых поездках. В течение всей каденции 45 президента США, Мелания Трамп держалась подальше от скандалов вокруг мужа. Также женщина отсутствовала на митингах в поддержку предвыборной кампании Трампа. Появились слухи, что Дональд Трамп обращался к услугам дублеров, которые выдавали себя Меланию.

В прессе также появились сообщения о том, что первая леди подписала брачный договор, которая запрещала критиковать, давать интервью или писать книги о Трампе в роли главы страны. В сети осталось множество кадров, когда Мелания отказывала своему мужу взять ее за руку, и тому подобное.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что писатель Стивен Кинг жестко высмеял Трампа.


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Источник: https://www.theweek.in/news/world/2020/11/09/melania-trump-to-divorce-donald-trump.html
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