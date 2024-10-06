Массированные атаки дронами: как Украина планирует защитить население – заявление Зеленского

Президент Украины сообщил, что за последние сутки силы ПВО сбили более 50 вражеских дронов в разных регионах страны. Враг продолжает массированную атаку, но единство международных партнеров и новые средства борьбы помогут защитить население. Об этом говорится в сообщении Владимира Зеленского на его странице в Telegram.



Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский заявил, что минувшей ночью украинские защитники сбили более 50 беспилотников, запущенных Россией. Всего за последнюю неделю по Украине было выпущено более 400 ударных дронов-камикадзе. Враг также использовал ракеты и авиационные бомбы для атак.

За неделю Россия запустила около 20 ракет, более 800 управляемых авиабомб и почти 400 дронов-камикадзе разных типов. Президент подчеркнул, что для остановки этих атак необходима общая позиция международных партнеров и предоставление Украине дальнобойного оружия, что позволит защитить больше жизней. Уже на следующей неделе вопрос о помощи будет обсуждаться на очередной встрече в формате "Рамштайн".

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Напомним, в ночь на 6 октября Россия провела массированную комбинированную атаку по Украине, использовав ударные беспилотники и несколько различных типов ракет. В Воздушных силах сообщили об успешном уничтожении 56 ударных БпЛА типа "Shahed" и двух ракет в 14 областях Украины.

Кроме того, российские войска нанесли удар с помощью беспилотников по Измаильскому району. Враг нацелился на припортовую и пограничную инфраструктуру.

Также в ночь на 30 сентября вражеские войска совершили массированную атаку на Киев. Как и во время последних нападений, враг снова применил ударные БПЛА, предварительно вроде Shahed. На Киев баражирующие боеприпасы заходили ночью, волнами и по разным направлениям.