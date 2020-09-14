kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 14.09.2020

BTC/USD

10387.31

ETH/USD

367.91

LTC/USD

47.80

НБУ 14.09.2020

USD/UAH

28.10

EUR/UAH

33.15

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика президент Лукашенко вылетел в Сочи к Путину для встречи тет-а-тет (видео)
commentss НОВОСТИ Все новости

Лукашенко вылетел в Сочи к Путину для встречи тет-а-тет (видео)

Это первый зарубежный визит Лукашенко после начала антиправительственных протестов в его стране

сегодня, 09:37
Автор:

Елена Волкова

В Сети появилось видео того, как сегодня, 14 сентября, в Сочи вылетает президентский самолет непризнанного белорусского лидера Александра Лукашенко. Как сообщают российские СМИ, тот прибудет в РФ после антиправительственных протестов в своей стране, которые будет обсуждать с коллегой Владимиром Путиным. Видео опубликовал Телеграмм-канал “Пул первого” со ссылкой на источники.

Лукашенко вылетел в Сочи к Путину для встречи тет-а-тет (видео)

Сообщается, что это первый  зарубежный визит Лукашенко после начала антиправительственных протестов в его стране. По информации Кремля, Путин и Лукашенко намерены обсудить "перспективы продвижения интеграционных процессов в рамках Союзного государства". Пройдут переговоры тет-а-тет - без пресс-конференции и подписания документов по итогу встречи.
Напомним, президент России Владимир Путин убежден, что оппозиционным силам не удастся сместить с должности президента Беларуси Александра Лукашенко, несмотря на то, что признает беспрецедентность уличных протестов в республике. Об этом сообщает западный журнал Bloomberg, ссылаясь на несколько источников в Кремле.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!