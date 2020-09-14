Лукашенко вылетел в Сочи к Путину для встречи тет-а-тет (видео)

В Сети появилось видео того, как сегодня, 14 сентября, в Сочи вылетает президентский самолет непризнанного белорусского лидера Александра Лукашенко. Как сообщают российские СМИ, тот прибудет в РФ после антиправительственных протестов в своей стране, которые будет обсуждать с коллегой Владимиром Путиным. Видео опубликовал Телеграмм-канал “Пул первого” со ссылкой на источники.

Сообщается, что это первый зарубежный визит Лукашенко после начала антиправительственных протестов в его стране. По информации Кремля, Путин и Лукашенко намерены обсудить "перспективы продвижения интеграционных процессов в рамках Союзного государства". Пройдут переговоры тет-а-тет - без пресс-конференции и подписания документов по итогу встречи.

Напомним, президент России Владимир Путин убежден, что оппозиционным силам не удастся сместить с должности президента Беларуси Александра Лукашенко, несмотря на то, что признает беспрецедентность уличных протестов в республике. Об этом сообщает западный журнал Bloomberg, ссылаясь на несколько источников в Кремле.



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