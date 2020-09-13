Путин не верит в свержение Лукашенко, - Bloomberg

Президент России Владимир Путин убежден, что оппозиционным силам не удастся сместить с должности президента Беларуси Александра Лукашенко, несмотря на то, что признает беспрецедентность уличных протестов в республике. Об этом сообщает западный журнал Bloomberg, ссылаясь на несколько источников в Кремле.

Также у Путина отметили, что Россия встанет на поддержку Лукашенко, как легитимного предводителя, в зависимости от развития событий будет адекватно реагировать и оказывать сопротивление свержению законного режима.

"Хотя Москва не доверяет Лукашенко, она не может смириться с приходом оппозиции к власти в результате уличных протестов", - сообщает издание.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что на завтра у президентов России и Беларуси запланирована закрытая встреча в Кремле. Сообщается, что это будет рабочая поездка, по итогам которой не будет ни пресс-конференции, ни подписания каких-либо документов. Вероятнее всего, политики станут обсуждать волнения и протесты, которые охватили Беларусь после выборов.





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