Купил кофе и сладости: СМИ сопроводили Зеленского в супермаркет АТБ

Президент Владимир Зеленский сегодня во время поездки по Донецкой области, заехал в один из супермаркетов в Бахмуте, чтобы купить стакан кофе и кондитерские изделия, после чего немного пообщался с рядовыми гражданами. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Украинский гарант подчеркнул, что его приятно удивило отношение местных жителей к опасности, которую уже несколько месяцев несет пандемия COVID-19 и люди прилежно соблюдают карантин без каких-либо отдельных указаний.

"Понятно, что я заехал в первую продуктовую лавку, которую увидел. Без какой-либо предварительной подготовки. И знаете что? Местные жители здесь ходят в масках - без предупреждений и напоминаний. Практически все. Потому что все прекрасно понимают и берегут себя. Снимали их только, чтобы сфотографироваться", - указал Зеленский в своем сообщении.

Также он добавил, что украинское общество зрелое и сознательное, а манипулятивные посты на тему надуманного вируса не выдерживают никакой критики.

Видео о том, как Зеленский проходит кассовый зал и встречается с покупателями в своем Инстаграм выложила его пресс-секретарь Юлия Мендель, которая наложила на запись музыкальный ряд, а благодаря цветовому стилю супермаркета можно понять, что глава государства заехал в демократичный "АТБ".

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский любит по утрам пить кофе с "МакДрайва".

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