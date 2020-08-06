kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 07.08.2020

BTC/USD

11879.15

ETH/USD

397.32

LTC/USD

60.13

НБУ 07.08.2020

USD/UAH

27.86

EUR/UAH

33.01

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика президент Купил кофе и сладости: СМИ сопроводили Зеленского в супермаркет АТБ
commentss НОВОСТИ Все новости

Купил кофе и сладости: СМИ сопроводили Зеленского в супермаркет АТБ

Президент Владимир Зеленский без предупреждения заехал в супермаркет АТБ и рассказал о впечатлениях о местных жителях

6 августа 2020, 16:59 comments1373
Автор:

Екатерина Белоброва
Купил кофе и сладости: СМИ сопроводили Зеленского в супермаркет АТБ

Президент Владимир Зеленский сегодня во время поездки по Донецкой области, заехал в один из супермаркетов в Бахмуте, чтобы купить стакан кофе и кондитерские изделия, после чего немного пообщался с рядовыми гражданами. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Украинский гарант подчеркнул, что его приятно удивило отношение местных жителей к опасности, которую уже несколько месяцев несет пандемия COVID-19 и люди прилежно соблюдают карантин без каких-либо отдельных указаний.

"Понятно, что я заехал в первую продуктовую лавку, которую увидел. Без какой-либо предварительной подготовки. И знаете что? Местные жители здесь ходят в масках - без предупреждений и напоминаний. Практически все. Потому что все прекрасно понимают и берегут себя. Снимали их только, чтобы сфотографироваться", - указал Зеленский в своем сообщении.

Также он добавил, что украинское общество зрелое и сознательное, а манипулятивные посты на тему надуманного вируса не выдерживают никакой критики.

Видео о том, как Зеленский проходит кассовый зал и встречается с покупателями в своем Инстаграм выложила его пресс-секретарь Юлия Мендель, которая наложила на запись музыкальный ряд, а благодаря цветовому стилю супермаркета можно понять, что глава государства заехал в демократичный "АТБ".

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский любит по утрам пить кофе с "МакДрайва".


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!