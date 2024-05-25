Куда зашли россияне: Зеленский рассказал о том, что происходит в Харьковской области

Украинским защитникам удалось взять под боевой контроль территорию приграничья, куда зашли российские оккупанты. Речь идет о Харьковской области. Как передает портал "Комментарии", об этом в своем традиционном вечернем видеообращении 24 мая заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Сейчас нашим воинам удалось взять под боевой контроль территорию приграничья, куда зашли российские оккупанты", — заявил президент.

Украинский лидер поблагодарил каждое подразделение, которое обеспечивает необходимые результаты в уничтожении оккупанта.

Владимир Зеленский добавил, что сегодня обсудил дальнейшие задачи украинских войск с учетом информации от разведок.

Отметим, в этот же день Владимир Зеленский провел совещание в Харькове, где заслушал доклады, в частности по обороне области.

"Сегодня в Харькове. Провел совещание по оперативной обстановке в регионе и подготовке к отопительному сезону", — сообщил глава государства.

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