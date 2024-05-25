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Куда зашли россияне: Зеленский рассказал о том, что происходит в Харьковской области

Президент сообщил, что ВСУ взяли под боевой контроль территорию приграничья, куда зашли россияне

сегодня, 08:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Украинским защитникам удалось взять под боевой контроль территорию приграничья, куда зашли российские оккупанты. Речь идет о Харьковской области. Как передает портал "Комментарии", об этом в своем традиционном вечернем видеообращении 24 мая заявил президент Украины Владимир Зеленский. 

Куда зашли россияне: Зеленский рассказал о том, что происходит в Харьковской области

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Сейчас нашим воинам удалось взять под боевой контроль территорию приграничья, куда зашли российские оккупанты", — заявил президент.

Украинский лидер поблагодарил каждое подразделение, которое обеспечивает необходимые результаты в уничтожении оккупанта.   

Владимир Зеленский добавил, что сегодня обсудил дальнейшие задачи украинских войск с учетом информации от разведок.                               

Отметим, в этот же день Владимир Зеленский провел совещание в Харькове, где заслушал доклады, в частности по обороне области.

"Сегодня в Харькове. Провел совещание по оперативной обстановке в регионе и подготовке к отопительному сезону", — сообщил глава государства.

Читайте также на портале "Комментарии" — Силы обороны Украины остановили российские войска на Харьковском направлении и уже проводят контрнаступательные операции. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба, цитируя заявление представителя Главного оперативного управления ГШ ВСУ полковника Игоря Прохоренко на брифинге в медиацентре "Украина-Укринформ".                                                 

Также издание "Комментарии" сообщало – непростые бои уже в центре Волчанска: в сражение вступила элита украинского десанта с новым мощным оружием США.




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Источник: https://www.facebook.com/zelenskyy.official/videos/1011389870354539/?locale=uk_UA
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