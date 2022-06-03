Кто уже поверил в Украину: Зеленский назвал число посольств, возобновивших работу в Киеве

После массового бегства в начале февраля практически каждую неделю в столицу Украины возвращаются посольства разных стран. В том числе в Киеве уже возобновили работу 50 представительств. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Президент отметил, посольства возобновляют работу в Киеве, потому что с каждым днем все больше стран убеждены, что Украины в этой войне с Россией обязательно победи. И несмотря на то, что горячая фаза войны продолжается мир верит в победу Украины и готов ее поддерживать.

Говоря о тех дипведомствах, которые уже работают в Киеве Владимир Зеленский отметил, что важность возобновления работы дипломатических ведомств состоит не только в том, что дипломаты вновь непосредственно присутствуют в Украине, это еще и символически важный шаг, ведь каждое посольство, которое сейчас снова работает в Киеве, готово поддерживать Украину, потому что все больше государств верит – Украина сможет защитить свою государственность в войне, которую развязала Россия.

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Также издание "Комментарии" сообщало — в США обещают "сюрпризы" для россиян, но у Зеленского все еще держат интригу. Подробностями разговора с официальными представителями Белого дома рассказал Андрей Ермак.





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