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Кто уже поверил в Украину: Зеленский назвал число посольств, возобновивших работу в Киеве

Президент отметил, что мир поверил в Украину в войне с Россией

сегодня, 09:27
Автор:

Кравцев Сергей
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После массового бегства в начале февраля практически каждую неделю в столицу Украины возвращаются посольства разных стран. В том числе в Киеве уже возобновили работу 50 представительств. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского. 

Кто уже поверил в Украину: Зеленский назвал число посольств, возобновивших работу в Киеве

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Президент отметил, посольства возобновляют работу в Киеве, потому что с каждым днем все больше стран убеждены, что Украины в этой войне с Россией обязательно победи. И несмотря на то, что горячая фаза войны продолжается мир верит в победу Украины и готов ее поддерживать.                                                                                                                                   

Говоря о тех дипведомствах, которые уже работают в Киеве Владимир Зеленский отметил, что важность возобновления работы дипломатических ведомств состоит не только в том, что дипломаты вновь непосредственно присутствуют в Украине, это еще и символически важный шаг, ведь каждое посольство, которое сейчас снова работает в Киеве, готово поддерживать Украину, потому что все больше государств верит – Украина сможет защитить свою государственность в войне, которую развязала Россия.

Читайте на портале "Комментарии" — в США рассказали, почему на юге Украины нет ни аннексии, ни "референдума" — российские военные просто удерживают территории и ждут указаний из Москвы.

Также издание "Комментарии" сообщало — в США обещают "сюрпризы" для россиян, но у Зеленского все еще держат интригу. Подробностями разговора с официальными представителями Белого дома рассказал Андрей Ермак.



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Источник: https://t.me/OP_UA/6747
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