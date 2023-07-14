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Кто, кроме G7, присоединился к гарантиям безопасности Украины: ответ Зеленского

Владимир Зеленский сообщил, что к гарантиям безопасности Украины, кроме G7, присоединились еще 6 стран - Чехия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Испания и Швеция

сегодня, 07:30
Автор:
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Кравцев Сергей
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Так называемые "гарантии безопасности" для Украины, предложенные странами "Большой семерки", вызвали большой интерес у ряда других стран. Так, за первые сутки после саммита НАТО в Вильнюсе под гарантиями также подписались Чехия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Испания и Швеция. Как передает портал "Комментарии", об этом в своем видеообращении к украинцам заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Кто, кроме G7, присоединился к гарантиям безопасности Украины: ответ Зеленского

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

Президент подчеркнул, что саммит в Вильнюсе оказался весьма успешным для Украины, ведь Киеву удалось провести важные переговоры практически со всеми членами Альянса. Итогом этих переговоров есть договорённости и заверения стран-союзников в длительной поддержке Украины. Эти договоренности, отметил Зеленский, дают ему все основания начинать уже сейчас подготовку к следующему саммиту НАТО в Вашингтоне.


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Владимир Зеленский высказал слова благодарности от имени украинского народа тем странам, которые не входят в "Большую семерку", но уже согласились подписаться под гарантиями безопасности Украины. При этом, уверен украинский лидер, перечень стран, которые будут подписываться под этими гарантиями будет постоянно уваливаться.

"Украина и США будут вести перечень государств, которые будут присоединяться к нашей общей с "Большой семеркой" декларации о гарантиях безопасности на пути в НАТО", – отметил Зеленский.

Читайте также на портале "Комментарии" — итоги саммита НАТО, который 11-12 июля проходил в Вильнюсе, еще долго будут оставаться одной из топ-тем. Украинская сторона, не получив приглашения в Альянс с четко обозначенными терминами, ищет позитив в гарантиях безопасности от стран "Большой семерки" (G7). Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что вильнюсский саммит Альянса продемонстрировал, насколько российское полномасштабное вторжение в Украину отвергло цели, ради которых, как утверждает Кремль, он начал войну (не допустить расширения НАТО). По мнению CNN, американский президент Джо Байден сумел напомнить американцам, почему Вашингтон вынужден и дальше тратить миллиарды долларов на поддержку Украины. Своими оценками саммита, который, к сожалению, не сумел стать историческим, продолжают делиться с изданием "Комментарии" эксперты.




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Источник: https://www.president.gov.ua/news/do-krayin-velikoyi-simki-iz-yakimi-mi-vchora-pogodili-garant-84329
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