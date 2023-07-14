Кто, кроме G7, присоединился к гарантиям безопасности Украины: ответ Зеленского

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Кравцев Сергей
Так называемые "гарантии безопасности" для Украины, предложенные странами "Большой семерки", вызвали большой интерес у ряда других стран. Так, за первые сутки после саммита НАТО в Вильнюсе под гарантиями также подписались Чехия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Испания и Швеция. Как передает портал "Комментарии", об этом в своем видеообращении к украинцам заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента
Президент подчеркнул, что саммит в Вильнюсе оказался весьма успешным для Украины, ведь Киеву удалось провести важные переговоры практически со всеми членами Альянса. Итогом этих переговоров есть договорённости и заверения стран-союзников в длительной поддержке Украины. Эти договоренности, отметил Зеленский, дают ему все основания начинать уже сейчас подготовку к следующему саммиту НАТО в Вашингтоне.
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Владимир Зеленский высказал слова благодарности от имени украинского народа тем странам, которые не входят в "Большую семерку", но уже согласились подписаться под гарантиями безопасности Украины. При этом, уверен украинский лидер, перечень стран, которые будут подписываться под этими гарантиями будет постоянно уваливаться.
Читайте также на портале "Комментарии" — итоги саммита НАТО, который 11-12 июля проходил в Вильнюсе, еще долго будут оставаться одной из топ-тем. Украинская сторона, не получив приглашения в Альянс с четко обозначенными терминами, ищет позитив в гарантиях безопасности от стран "Большой семерки" (G7). Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что вильнюсский саммит Альянса продемонстрировал, насколько российское полномасштабное вторжение в Украину отвергло цели, ради которых, как утверждает Кремль, он начал войну (не допустить расширения НАТО). По мнению CNN, американский президент Джо Байден сумел напомнить американцам, почему Вашингтон вынужден и дальше тратить миллиарды долларов на поддержку Украины. Своими оценками саммита, который, к сожалению, не сумел стать историческим, продолжают делиться с изданием "Комментарии" эксперты.
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