Кресла стали шататься: Зеленский намекнул на кадровые изменения в правительстве

Изменения в правительстве Украины возможны и этот процесс сейчас активно обсуждается с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Зеленский отметил, что изменения в правительстве не ограничиваются лишь возможной заменой премьер-министра, а могут включать более широкие кадровые изменения. "Мы не можем говорить просто об изменении премьер-министра, это говорит о том, что могут быть изменения в правительстве, они, наверное, могут быть. Мы занимаемся этим процессом", — сказал президент.

Он также добавил, что обсуждает с министрами и Шмыгалем "некоторые вещи".

Президент напомнил, что правительство Шмыгаля работает дольше всего в истории Украины, подчеркивая стабильность и продолжительность его работы.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что СМИ узнали, как Зеленский относится к главнокомандующему ВСУ . Президент Украины Владимир Зеленский вообще не в восторге от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Об этом сообщает NV, ссылаясь на анонимный источник из команды главы государства.

Источник издания так ответил на вопрос, свидетельствует ли критика со стороны депутата "Слуги народа" Марьяны Безуглой в адрес главкома о возможном увольнении командующего ВСУ со стороны Офиса президента (ОП). Отмечается, что у ОП есть претензии к главнокомандующему из-за недостатков в подготовке украинских военных к контрнаступлению российских сил в Харьковской области.

Также "Комментарии" писали о том, что будут новые кадровые перестановки : в Раде заинтриговали заявлением. В ближайшие пленарные недели Верховная Рада может рассмотреть несколько кадровых вопросов. У правительства вакантные должности. Такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко.

