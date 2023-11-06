"Коррупция на всех уровнях" в Украине: Ермак ответил на заявление экспредседателя Еврокомиссии

Глава ОП Андрей Ермак прокомментировал слова бывшего президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера о "коррупции на всех уровнях" в Украине. Соответствующее заявление Ермак сделал в интервью Politico.

Андрей Ермак (фото из открытых источников)

Следует отметить, что недавно Юнкер сказал, что наша страна "непригодна" для членства в Евросоюзе, ведь "коррумпирована на всех уровнях общества".

В ответ руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что "категорически исключает такие утверждения".

"Я не помню, чтобы господин Юнкер посещал Украину за последние несколько лет. Поэтому мне немного странно слышать эти слова от него. Я категорически отвергаю утверждение, что Украина очень коррумпирована", – ответил Андрей Ермак.

"Эти вызовы случаются во всем мире, но не могли бы вы привести мне пример еще одной страны, которая в условиях этой ужасной войны сделала бы реформы такого масштаба?" – отметил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что сколько лет Украина еще будет ждать членство в ЕС . В Европейском Совете считают, что Евросоюз должен быть готов к принятию новых членов к 2030 году. При этом конкретно об Украине, как о новом члене ЕС пока речь не идет.

Следует отметить, что недавно Мишель уже заявлял, что ЕС должен быть готов принять новые страны-члены до 2030 года. По его словам, расширение блока есть и будет оставаться процессом, основанным на заслугах, ведь членство в ЕС несет как обязанности, так и преимущества. При этом в Еврокомиссии отказались комментировать заявление главы Евросовета. Что касается перспектив вступления Украины в ЕС, то еще в прошлом году наша страна приобрела статус кандидата на вступление в Евросоюз. Теперь Киев должен выполнить ряд условий для того, чтобы стать полноправным членом блока.

