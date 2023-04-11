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Контрнаступление, финал войны и «слитые документы»: Что говорят в офисе Президента

Украинские защитники будут освобождать оккупированные Россией территории. Все

11 апреля 2023, 21:45
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Автор:

Моесеенко Валентина

Контрнаступление ВСУ – как наступление украинских военных изменит ход войны, – так прокомментировал будущие действия Сил обороны советник главы Офиса Президента Украины (ОПУ) Михаил Подоляк в эфире 24 канала, пишут "Комментарии".

Контрнаступление, финал войны и «слитые документы»: Что говорят в офисе Президента

Михаил Подоляк рассказал о том, что изменит ход войны


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"ВСУ готовятся к масштабному контрнаступлению. Украинские защитники будут освобождать оккупированные Россией территории. Без наступательных действий нельзя будет получить результаты, которыми должна закончиться война в Украине", — говорит Подоляк.

Также он объяснил, почему на самом деле никакого "слива документов о контрнаступлении" не было, ведь дату контрнаступления сообщать не будут, ведь о нем нужно говорить по факту.

"Контрнаступление – это не просто абстрактная военная операция. Это вопрос справедливости. Без контрнаступления мы не получим результатов, которыми должна финализироваться эта война", – подчеркнул советник председателя ОПУ.

Также чиновник прокомментировал недавний якобы "слив контрнаступления ВСУ". Он подчеркнул, что никаких документов о направлениях наступления украинских защитников физически не существует.

"Это никакой не "слив". Никаких документов о конкретных направлениях не существует. Сегодня это только нарабатывают исходя из того, какой ресурс и на какой момент мы будем иметь для того, чтобы проводить те или иные действия", — пояснил Подоляк.

Напомним, "Комментарии" писали, что секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что утечка информации, о которой так много говорят, не повлияет на планы, связанные с контрнаступлением. При этом и выразил сомнение, что обнародованные документы были подлинными.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что российская армия своим вторжением нанесла Украине ущерб в $700 млрд.

Читайте на страницах "Комментариев" — главной проблемой в США считают войну в Украине, а не Путина.



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