Контрнаступление, финал войны и «слитые документы»: Что говорят в офисе Президента

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Моесеенко Валентина
Контрнаступление ВСУ – как наступление украинских военных изменит ход войны, – так прокомментировал будущие действия Сил обороны советник главы Офиса Президента Украины (ОПУ) Михаил Подоляк в эфире 24 канала, пишут "Комментарии".
Михаил Подоляк рассказал о том, что изменит ход войны
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Также он объяснил, почему на самом деле никакого "слива документов о контрнаступлении" не было, ведь дату контрнаступления сообщать не будут, ведь о нем нужно говорить по факту.
Также чиновник прокомментировал недавний якобы "слив контрнаступления ВСУ". Он подчеркнул, что никаких документов о направлениях наступления украинских защитников физически не существует.
Напомним, "Комментарии" писали, что секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что утечка информации, о которой так много говорят, не повлияет на планы, связанные с контрнаступлением. При этом и выразил сомнение, что обнародованные документы были подлинными.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что российская армия своим вторжением нанесла Украине ущерб в $700 млрд.
Читайте на страницах "Комментариев" — главной проблемой в США считают войну в Украине, а не Путина.
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