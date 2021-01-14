Компромат на Зеленского: правда или вымысел

Украинский педиатр, телеведущий Евгений Комаровский в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал мнение, что президент Владимир Зеленский не реализует обещанные реформы потому, что у кого-то на него есть компрометирующий материал ("у кого-то в руках — кощеево яйцо"). При этом не уточнив, что это может быть за материал. О том, какой компромат и у кого может быть на Зеленского и эта ли причина мешает президенту менять Украину к лучшему рассказали украинские политологи.

Владимир Зеленский/Коллаж "Комментариев" - автор Дмитрий Романюк

"Царь хороший — бояре плохие"

Политолог Виктор Таран категорически не согласен с версией, будто Зеленский отказался от реформ из-за наличия на него какого-то компромата.

"Если исходит из этой точки зрения, то мы должны признать, что у нас во власти — дурачок, клоун или жертва определенных обстоятельств. Но мы ведь понимаем, что Зеленский был успешным управленцем, создал бизнес-империю, то есть, имел определенный успех. И если бы на него был какой-то серьезный компромат, уже всплыл бы", — отмечает эксперт.

По его мнению, заявление Комаровского можно рассматривать с двух ракурсов.

"Первый – своеобразная психотерапия… Ведь Комаровский — это тот человек, который в свое время серьезно агитировал за Зеленского, — напоминает Виктор Таран. – И таких людей было много…. Через два года они видят, куда Зеленский завел страну. И должны дать ответ – кто в этом виноват. Если признают очевидное (что Зеленский — не профессионал в госуправлении, что он многие решение принимает на эмоциях, не умеет держать удар), то вынуждены будут признать, что сделали неправильный выбор. А признавать ошибки умеют немногие".

Второй ракурс – ближнее окружение Зеленского начинает отыгрывать классический сценарий "царь хороший — бояре плохие". Только в другой интерпретации – "бояре заточили нашего доброго царя в башенке, он не ведает, что творится вокруг".

"Но судя по тому, как Зеленский катается на лыжах по Буковелям, никто его никуда не заточил, — отмечает Виктор Таран. – Просто проводится операция очищения. Зеленский и его ближний круг пытаются дистанцироваться от парламента, от правительства, которые тянут рейтинг вниз. Чтобы потом отыграть "хорошего царя". Вот только не выйдет. Уж очень явно мародерствуют в Зе-команде. И на "Большой стройке", и на вакцинации, и на многом другом… И попытка очередного шоу уже не сработает. Украинцы устали от шоу. Им нужны стабильность и реальные дела".

"Речь вряд ли идет о каких-то записанных разговорах"

"Компромат на Зеленского? Вероятнее всего, что это не сам по себе факт чего-то сделанного компрометирующего и кем-то записанного, — считает руководитель Фундации "Высшая школа профессиональной политики" Олег Вострых. — Хотя и такое, при его не готовности к такой высокой должности и отсутствии должных для этой роли качеств характера, исключать не стоит".

На сегодня, по мнению эксперта, можно больше говорить о нежелании Зеленского руководить. Вдумываться в процессы. Понимать свой груз ответственности за десятки миллионов жизней граждан своей страны. За направление движения Украины.

"То, что мы видим сегодня, это попытка уйти от этого груза проблем и принятия решений, — поясняет Олег Вострых. — Перекладывание рычагов управления на руководителя своего офиса и самоустранение от решения сложных вопросов. "Добро" для своих помощников и советников на кадровые решения, что приводит к чехарде со сменой губернаторов и чиновников всех уровней. Потеря контроля над большинством в парламенте. Обустройство на государственной даче и многое другое, что отдаляет его от того образа, с которым Зеленский шел на выборы. Теперь он больше похож на марионетку в руках олигархов, чем на арбитра и главного судью в конфликтах".

Эксперт резюмирует: "В ситуации, когда ты как бы главный, но не главный, всегда появляется тот, кто эту нишу займет. И тогда вполне может случиться ситуация, что какие-то ниточки ведут и к тебе. Оман, Россия, Коломойский или что-то еще, о чём пока не говорили вслух".

Как сообщал портал "Комментарии", согласно данным в электронной декларации, президент Украины Владимир Зеленский разбогател на 4,59 миллиона гривен. Глава государства сообщил о существенных изменениях в имущественном положении, указав, что получил роялти от деятельности двух ООО.

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