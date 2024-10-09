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Когда Украина подготовит документ по условиям завершения войны: Зеленский назвал сроки

В документе, который готовит Украина, будут изложены подробные условия справедливого окончания войны, заявил Владимир Зеленский

9 октября 2024, 19:55
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Лиля Воробьева

Украина завершает работу над документом, содержащим детальные условия для справедливого завершения войны с Россией. Завершение работы над этим документом ожидается уже в ноябре. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на саммите "Украина – Юго-Восточная Европа".

Когда Украина подготовит документ по условиям завершения войны: Зеленский назвал сроки

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

"С июля мы работаем над пунктами формулы мира. И к ноябрю будет готов документ, в котором будут изложены подробные условия справедливого окончания войны. Также мы готовим второй саммит мира", – отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что основная задача – заставить Россию согласиться на мир и заставить ответственных за войну людей выполнять условия, прописанные в формуле мира.

"Для этого мы разработали план мер, способных исправить ситуацию к предстоящему саммиту мира. Этот план лишит Россию возможности угрожать Европе. План уже был представлен в США, теперь мы делимся им со всеми нашими партнерами для достижения поставленных целей", – подчеркнул глава государства.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский покажет свой план побед и еще одному партнеру. Президент Украины Владимир Зеленский планирует визит в Берлин в пятницу, который, по всей вероятности, был запланирован под заседание формата "Рамштайн" на уровне лидеров, сообщает Bild со ссылкой на свои источники в правительстве.

По данным издания, Зеленский прибудет в столицу Германии 11 октября, где намерен обсудить с канцлером Олафом Шольцом детали своего "плана победы", ранее представленного президенту США Джо Байдену. Также запланированы конфиденциальные переговоры с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.
 



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Источник: https://www.youtube.com/live/mMrCshH4CJ4
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