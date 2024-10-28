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Китай: Зеленский назвал страну, которая помогает России увеличить производство оружия

Зеленский заявил, что Путин намерен сравниться с ЕС в производстве боеприпасов

сегодня, 22:45
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Автор:
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Лиля Воробьева

Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита Украина – Северная Европа в Рейкьявике заявил, что Северная Корея помогает России наращивать производство оружия. Зеленский отметил, что в следующем году Россия стремится достичь уровня ЕС в производстве боеприпасов, а для предотвращения этого необходимо принимать меры уже сейчас.

Китай: Зеленский назвал страну, которая помогает России увеличить производство оружия

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

"Мы видим, что Путин наращивает производство оружия, а режимы-изгои, например Пхеньян, помогают ему с этим. В следующем году, как мы понимаем, Путин намерен сравниться с ЕС в производстве боеприпасов. Мы можем предотвратить это только сейчас", – сказал Владимир Зеленский.

Глава украинского государства также отметил важность присоединения Украины к НАТО. Он отметил, что приглашение в Альянс станет надежной защитой от российских имперских амбиций, что может стать шагом к прекращению агрессивной политики России.

"Когда Украина получит приглашение в НАТО, это станет непреодолимой защитной стеной от имперских амбиций России. Россия должна прекратить свое агрессивное поведение, и это начинается с отказа от своих амбиций по отношению к Украине", – отметил глава государства.

Саммит в Рейкьявике четвертый в формате Украина – Северная Европа. Предыдущие встречи прошли в Стокгольме в мае 2023 года, а также в Осло и Хельсинки в 2022 году.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский сделал заявление об Индии . Второй саммит мира может принять Индия. Киев готов выслушать предложения других стран по завершению войны, впрочем, на основе украинского формата. Такое заявление в интервью The Times of India сделал президент Украины Владимир Зеленский.



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