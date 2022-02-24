Каковы две тактические цели России: подробности

По словам советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, есть две тактические цели России относительно захвата украинского государства. Это — захватить часть наших территорий и нанести удар по руководству Украины. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк (фото из открытых источников)

Об этом чиновник проинформировал во время брифинга в ОП.

Как отметил Михаил Подоляк, то, что есть сейчас – это попытка дестабилизации ситуации в крупных городах, как Киев и Харьков. По словам советника главы Офиса президента, двумя тактическими целями Российской Федерации является захват части украинских территорий и нанести удар по руководству нашего государства. Важно, что агрессивная соседская страна обнародовала условия приостановления полномасштабной агрессии в Украине.

Напомним, что сайт "Комментарии" информировал о том, что Зеленский: Украина атакована с трех направлений, а также с воздуха . Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга заявил, что против Украины Россия начала широкомасштабную войну. В результате страна была атакована одновременно с трех направлений – с севера, востока и юга, а также вражеские атаки ушли с воздуха. Об этом сообщает портал "Комментарии", ссылаясь на трансляцию Офиса президента. Владимир Зеленский отметил, что атаковав пограничные пункты Украины вражеские войска понесли потери. При этом президент заявил, что Россия, совершив акт агрессии против независимого государства Украина, теперь терпит большие потери, потому что украинская армия будет защищать народ до последнего. Также украинский президент призвал украинцев не паниковать и как раз сейчас как никогда продемонстрировать свой патриотизм, вывесив сине-желтые флаги везде, где это возможно.



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