Какого оружия точно станет больше у ВСУ: Зеленский дал обещание

Глава украинского государства Владимир Зеленский отметил, что дроны помогают уничтожать российский потенциал, а до конца года Украина будет иметь в разы больше беспилотников. Как передает портал "Комментарии", такое обещание у себя в Facebook дал украинцам Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Украинские дроны. Уничтожают оккупанта, защищают жизни наших воинов на передовой и помогают Украине снижать российский потенциал войны. В небе и на море наши дроны доказали, что украинская сила может побеждать российское зло. Украинских дронов в этом году будет больше", – высказался Зеленский.

Лидер украинцев поблагодарил всех, кто поставляет дроны, тренирует операторов и тех, кто ими руководит.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Офисе президента считают, что Украина приближается к критическому моменту. Поэтому ожидают, что Конгресс США все-таки примет долгожданное решение о финансировании помощи Украине в апреле. Об этом в интервью "Politico" заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

СМИ отмечает, Андрей Ермак после очередного разговора с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном остался уверенным, что помощь в конечном итоге будет одобрена. При этом глава ОП не уточнил, когда именно это произойдет, но выразил уверенность, что Конгресс примет решение в ближайшее время.

Также издание "Комментарии" сообщало – кроме собственно фронтовых событий, где ситуация для Украины довольно сложная, особенно в Донецкой области, где россияне усиленно атакуют, бои ведутся и дистанционно (с помощью ракет и беспилотников, причем последними мы наводим "шороха" в стране-агрессоре), а также на дипломатических аренах. Эксперты оценили специально для портала "Комментарии", что происходит сейчас на всех фронтах российско-украинской войны.



