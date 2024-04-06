logo

BTC/USD

67615.97

ETH/USD

3318.72

LTC/USD

101.29

USD/UAH

39.35

EUR/UAH

42.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика президент Какого оружия точно станет больше у ВСУ: Зеленский дал обещание
commentss НОВОСТИ Все новости

Какого оружия точно станет больше у ВСУ: Зеленский дал обещание

Зеленский отметил эффективность дронов в войне с РФ

сегодня, 16:20
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Глава украинского государства Владимир Зеленский отметил, что дроны помогают уничтожать российский потенциал, а до конца года Украина будет иметь в разы больше беспилотников. Как передает портал "Комментарии", такое обещание у себя в Facebook дал украинцам Владимир Зеленский.

Какого оружия точно станет больше у ВСУ: Зеленский дал обещание

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Украинские дроны. Уничтожают оккупанта, защищают жизни наших воинов на передовой и помогают Украине снижать российский потенциал войны. В небе и на море наши дроны доказали, что украинская сила может побеждать российское зло. Украинских дронов в этом году будет больше", – высказался Зеленский.

Лидер украинцев поблагодарил всех, кто поставляет дроны, тренирует операторов и тех, кто ими руководит.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Офисе президента считают, что Украина приближается к критическому моменту. Поэтому ожидают, что Конгресс США все-таки примет долгожданное решение о финансировании помощи Украине в апреле. Об этом в интервью "Politico" заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

СМИ отмечает, Андрей Ермак после очередного разговора с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном остался уверенным, что помощь в конечном итоге будет одобрена. При этом глава ОП не уточнил, когда именно это произойдет, но выразил уверенность, что Конгресс примет решение в ближайшее время.

Также издание "Комментарии" сообщало – кроме собственно фронтовых событий, где ситуация для Украины довольно сложная, особенно в Донецкой области, где россияне усиленно атакуют, бои ведутся и дистанционно (с помощью ракет и беспилотников, причем последними мы наводим "шороха" в стране-агрессоре), а также на дипломатических аренах. Эксперты оценили специально для портала "Комментарии", что происходит сейчас на всех фронтах российско-украинской войны.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!

Ігор

сегодня, 15:30

Ще мільйон дронів. Чи вже мільярд?


Новости

Все новости