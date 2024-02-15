Как изменился рейтинг Зеленского после увольнения Залужного: появились результаты опроса

После того как произошла отставка Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ, уровень доверия к главе государства Владимиру Зеленскому снизился до 60%. При этом новому главнокомандующему Сырскому доверяет только 40%.

Увольнение Залужного (фото из открытых источников)

Об этом говорит статистика нового соцопроса от КМИС. Согласно ему, в феврале 2022 года в начале полномасштабной войны Зеленскому доверяли 90% украинцев. Сейчас через два года этот показатель составляет уже 65%. Сразу после отставки Залужного уровень доверия снизился еще на 5 процентов до 60%.

Еще социологи информируют, что новому главнокомандующему Сырскому доверяет 40%, не доверяет – 21%, а 4% еще не определились. Как и дальше, рейтинг Залужного среди жителей страны остается высоким. Он на первом месте по уровню доверия с результатом 94%.

При этом рейтинг военно-политического руководства Украины среди украинцев таков:

В первую тройку входит Залужный, Буданов и Зеленский. Но разница рейтингов Залужного и Зеленского по состоянию на начало февраля (до отставки Залужного) составила 30%.

В антирейтинге лидирует экс-советник главы ОП Алексей Арестович.

К тому же в стране продолжает снижаться количество тех, кто считал, что дела идут в правильном направлении, и сравнивая с декабрем 2023 года, теперь впервые больше тех, кто считает, что направление дел неправильно. В частности, в декабре 2023 года 54% считали направление дел правильным, а теперь показатель уменьшился до 44%. При этом с 32% в конце 2023 года до 46% в феврале этого года появилось больше тех, кто говорит, что направление дел неправильно.

"Проведение опроса пришлось на период отставки В. Залужного. В период 5-8 февраля (до отставки) было проведено 874 интервью, затем в период 9-10 февраля (после отставки) было проведено 328 интервью. К началу февраля, Как было показано выше, В. Зеленскому доверяли в общей сложности 64%, однако вопрос, как отставка повлияла на показатели доверия. Ниже можно посмотреть, сколько украинцев доверяли В. Зеленскому в разные периоды", — утверждают авторы опросов.





Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Залужный прокомментировал получение звания Героя Украины