Как изменился президент после 24 февраля – почему слова о супруге вызвали обиду Елены Зеленской

Первая леди Украины Елена Зеленская в интервью BBC рассказала, что ее оскорбили комментарии, где люди удивляются, как ее муж из телевизионного актера превратился в военного лидера. Мол, он не мог поступить по-другому. Есть ли повод для таких высказываний? Как изменился Зеленский с начала российского вторжения? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Зеленский и Елена Зеленская. Фото: Vogue / Энни Лейбовиц

Среди супругов Зеленских царят прекрасные взаимоотношения, они готовы демонстрировать в окружающий мир свое единство, союзничество, доверие, веру друг в друга

Политический психолог, эксперт по вопросам невербальной коммуникации Валентин Ким считает, что мы видим четкое взаимодействие супругов.

"Владимир Зеленский сейчас выполняет роль лидера нации. И хорошо справляется с ней здесь и сейчас. Я не будут комментировать, что было "до" начала новой фазы войны, которую знаменует широкомасштабное российское вторжение, и что будет "после". Но в настоящий момент времени Зеленский, действительно, является олицетворением сопротивления для многих украинцев. Он выполняет важную презентационную функцию на мировом уровне. И поведение его супруги, высказывания, что ее возмущают те или иные комментарии, которые подвергают сомнению искренность Зеленского, способности или еще что-то – вполне гармоничное поведение второй половинки. Вполне гармоничное взаимодействие между супругами. Елена Зеленская таким образом оказывает поддержку Владимиру Зеленскому", – поясняет эксперт.

Насколько первую леди действительно возмущают такие комментарии – мы не знаем, отмечает он.

"Возможно, это попытка продемонстрировать единство внутри семьи. И это хорошо… Насколько люди, которые пишут такие комментарии, преследуют целью оскорбить, мы тоже не знаем. Не исключено, что кто-то просто говорит, что удивился трансформации Зеленского. И в этом случае странно, что первая леди воспринимает такие высказывания как оскорбительные. А, может, кто-то оскорблен тем, что Зеленский превратился в военного лидера – и предпочел бы видеть кого-то другого на этом месте. Этого, подчеркиваю, мы не знаем. Но видим главное – среди супругов царят прекрасные взаимоотношения, они готовы демонстрировать в окружающий мир свое единство, союзничество, доверие, веру друг в друга", – подчеркивает Валентин Ким.

По его словам, насколько трансформировался Зеленский с начала российского вторжения, можно будет увидеть лишь после того, как война закончиться.

"Пока видим, что у Владимира Александровича произошли серьезные изменения во внешнем поведении, – говорит политический психолог. – От миротворца, человека, стремившегося постоянно "заглянуть в глаза Путину", от человека, который многими своими действиями пытался умиротворить агрессора, Зеленский перешел в лагерь "ястребов". Причем перешел резко, практически бесповоротно, даже агрессивно. Он сейчас выполнят совершенно иную роль, нежели ту, что играл до 24 февраля. Вместо "голубя", миротворца – мы видим "ястреба", который нацелен на то, чтобы не просто отбиться, но и уничтожить врага. Отомстить, возможно, за свои неоправданные ожидания".

Трансформация Зеленского в этом кардинальная. Как военного лидера, акцентирует Валентин Ким.

"А вот насколько он изменился как политический лидер, какие нарастил компетенции, как поменялось мировоззрение в данном ракурсе – еще предстоит разбираться. И в полную силу это может нам продемонстрировать только мирное время, – считает эксперт. – В целом, психологический опыт показывает, что война ничего не создает, в том числе, внутри человека. Она лишь заостряет, обнажает многие вещи, которые были ему присущи. Созидание, создание чего-то нового даже в структуре личности человека – это функция не войны, а мира. Так что нам для того, чтобы судить, как изменился Зеленский, нужно посмотреть на него снова в мирное время".

Зеленский в новом амплуа – фактически символа свободного мира

Политолог, эксперт аналитического портала "Слово и Дело" Валентин Гладких не думает, что Зеленский приобрел какие-то новые коренные черты, которых не имел до войны.

"Просто нынешняя ситуация проявила те черты, которые раньше не замечали в образе телевизионного актера, – отмечает эксперт. – Но ведь это не значит, что их не было. Поэтому я бы скорее сказал, что Зеленский в новом амплуа – фактически символа свободного мира – и в новых обстоятельствах необходимости давать отпор вооруженной агрессии – демонстрирует, что у него есть черты, которые необходимы для этого".

Также Валентин Гладких обращает внимание, что политические оппоненты Зеленского в свое время приложили максимум усилий, чтобы дискредитировать его и осветить в невыгодном мире.

"В результате этого могло создаться ошибочное представление о том, какими чертами действительно владеет Зеленский, – поясняет политолог. – Сейчас война всё расставила по местам, показала – кто есть кто. Доказав, что сторонники Зеленского были ближе к истине в своем отношении к президенту, чем его оппоненты".

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