К чему ведут проколы Мендель: политологи дали ответ

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель не в первый раз прокололась. Теперь, сообщая о положительном результате теста на COVID-19 у президента публикацией: "К сожалению... Президент чувствует себя хорошо". Потом исправилась, но звон уже пошел. О том, почему Зеленский так держится за Мендель и об уровне профессионализма пресс-служб украинских президентов рассказали политологи.

"Дело не в личности, а в системе"

Эксперт Украинского института политики Руслан Бизяев считает, что проблема не в личности, а в системе.

"Те или иные проколы и достижения – это о президентском аппарате в целом. Крайне слабом, непрофессиональным на данный момент. Так что дело не в Мендель, которую недавно хейтерили по поводу якобы беременности, – отмечает эксперт. – Учитывая, что Мендель входит в узкий круг доверенных людей президента, сомневаюсь, что он попрощается с ней. Увольняя на прошлой неделе Сергея Трофимова с должности первого заместителя руководителя Офиса президента (тот отвечал за региональную политику, которую, судя по результатам местных выборов, представители партии власти провалили – прим. ред.), Зеленский назначил его своим внештатным советником. А замглавы ОП Кирилл Тимошенко, несмотря на множество "зашкваров", остается на своем посту. Это говорит о том, что у Зеленского очень маленькая скамейка запасных, чтобы так просто разбрасываться проверенными (верными) кадрами".

Уровень кадров, определяемый не профессионализмом, а преданностью, говорит сам за себя, подчеркивает Руслан Бизяев.

"Если говорить о предшественниках Зеленского, пожалуй, наиболее мощный аппарат, включая пресс-службу, был у Кучмы. У Ющенко и Януковича соответствующий уровень демонстрировался периодами. У Порошенко первые два года было неплохо, но потом что-то пошло не так", – считает эксперт УИП.

По мнению Руслана Бизяева, беда в том, что у нас нет политической школы как таковой — в ее целостном понимании.

"В той или иной мере "косячат" все политики и пресс-службы, в том числе западные профи, – отмечает эксперт. – Но у них это – на порядок меньше, чем у нас, где мемасиками и видосиками с непрофессиональными президентом и членами его команды забиты соцсети".

"Оппоненты Зеленского ищут и придумывают ляпы"

Политолог Петр Охотин отмечает, что пост со словами "к сожалению", который вызвал волну возмущения в интернет-сообществе, была обнародована, насколько он видел, с личного аккаунта Юлии Мендель. А к личному аккаунту — другие требования. К тому же, подчеркивает эксперт, Юлия быстро исправила ошибки.

"Злорадство вызвал сам факт болезни Владимира Зеленского — и это проблема общества, – считает политолог. – Опечатка Юлии Мендель просто попала в уже живое пламя ненависти, которое активно разжигается оппонентами Зеленского со всех сторон, а особенно — со стороны команды Петра Порошенко. Комментарии в стиле "Несколько асфальтных компрессов — и все пройдёт" или "Ну хоть какие-то приятные новости" говорят сами за себя".

По мнению Петра Охотина, оппонентам Зеленского дана команда искать и придумывать "ляпы". А пресс-служба президента, таким образом, находится в токсическом поле, следовательно, неплохо выполняет поставленные задачи.

Политолог считает, что некоторые просто никак не смирятся, что проиграли президентские выборы в 2019 году.

Как сообщал портал "Комментарии", несмотря на то, что публикация Мендель была быстро отредактирована, в Сети массово начали распространяться скриншоты с обоими версиями, что вызвало нешуточный ажиотаж у украинского сегмента фейсбука.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!