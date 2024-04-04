К чему готовится Россия: Зеленский обратился к украинцам

Украинцы должны четко понимать, зачем Путин планирует снова набирать солдат в свою армию, а такие планы у него есть. Как передает портал "Комментарии", об этом в своем традиционном вечернем обращении к украинцам заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Постепенно планируем и нашу работу с партнерами на ближайшие месяцы – май и июнь должны стать временем активности ради Украины, ради того, чтобы достичь наших задач в этой войне. Четко понимаем, к чему готовятся в России, что они хотят, во что будут собирать солдат в свою армию. И у нас, у нас всех, у наших партнеров, должен быть сильный ответ на российские операции – любые российские операции", – отметил президент.

Украинский лидер вновь подчеркнул, что Украина должна безоговорочно победить в этой войне. Это исторический шанс Украины – сломать российский реваншизм, и украинцы должны этот шанс использовать, ради будущих поколений.

Также глава государства сообщил, что заслушал длительный и детальный доклад Главкома Александра Сырского о действиях на ключевых направлениях, защите и укреплении позиций. Также обсудили ключевые планы оборонных и активных действий в ближайшее время.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Владимир Зеленский объяснил, почему уже нет необходимости в мобилизации 500 тысяч украинцев: какая теперь цифра.

Ранее "Комментарии" писали - Россия бросает на войну все свои ресурсы и сейчас Украина как никогда нуждается от своих партнеров существенного увеличения поддержки. Такое заявление у себя в Twitter (X) сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.