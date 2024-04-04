К чему готовится Россия: Зеленский обратился к украинцам

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Кравцев Сергей
Украинцы должны четко понимать, зачем Путин планирует снова набирать солдат в свою армию, а такие планы у него есть. Как передает портал "Комментарии", об этом в своем традиционном вечернем обращении к украинцам заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Украинский лидер вновь подчеркнул, что Украина должна безоговорочно победить в этой войне. Это исторический шанс Украины – сломать российский реваншизм, и украинцы должны этот шанс использовать, ради будущих поколений.
Также глава государства сообщил, что заслушал длительный и детальный доклад Главкома Александра Сырского о действиях на ключевых направлениях, защите и укреплении позиций. Также обсудили ключевые планы оборонных и активных действий в ближайшее время.
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