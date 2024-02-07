Хвост крутит собакой. Третьи лица втянули Зеленского в противостояние с Залужным – эксперт

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Ткачик Олеся
Владимир Зеленский безо всяких объективных причин набирает негатив, разочарование и почти упреки в безосновательности решений после того, как объявил позицию о вероятной отставке Главнокомандующего ВСУ Валерия Злажуного, считает Голобуцкий.
От конфликта выгоду получают третьи лица
Он подозревает, что кто-то из окружения президента вдохновился стремительным политическим взлетом Зеленского, решившим повторить "историю успеха".
При этом он считает, что ситуация между Зеленским и Залужным не конфликт, потому что для этого нужно двое, а Главнокомандующий ВСУ не принимал в этом участия.
По его мнению, все это выглядит странным, ведь вместо использования себе выгоден себе очевидный позитив от представления тандема "победный суровый генерал и стойкий суровый президент, которые вместе вытягивают страну в самые трудные времена" – слить это все в подковерные игрища третьих лиц и их личных политических амбиций.
Напомним, "Комментарии" сообщали, что Зеленский хочет уволить Залужного , чтобы до выборов "сбить" его рейтинг.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, по мнению советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, президент Владимир Зеленский отвечает за происходящее в стране. По его словам, он, как Верховный главнокомандующий, также отвечает за ситуацию на фронте. Подоляк говорит, что президента не устраивает , что на фронте сейчас стагнируется.
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Харя Кришны
сегодня, 14:46
В чорного собаки не відмиєш добіла ср@ку. Почалося відмивання наполеончика - вів не він, і не знає де дзвін.