Хвост крутит собакой. Третьи лица втянули Зеленского в противостояние с Залужным – эксперт

Владимир Зеленский безо всяких объективных причин набирает негатив, разочарование и почти упреки в безосновательности решений после того, как объявил позицию о вероятной отставке Главнокомандующего ВСУ Валерия Злажуного, считает Голобуцкий.

От конфликта выгоду получают третьи лица

"И практически все минусы Зеленский набирает очевидно стараниями окружения. Ибо предложения, идеи, инициативы, уничтожающие имидж Зеленского, идут очевидно не от него"

, – отметил эксперт.

Он подозревает, что кто-то из окружения президента вдохновился стремительным политическим взлетом Зеленского, решившим повторить "историю успеха".

"Для чего опустить предшественника очень "полезными советами" и продуцированием некрасивых конфликтов из-за второго-третьего круга окружения. А тогда быстренько поднять собственную политическую карьеру",

– добавил эксперт.

При этом он считает, что ситуация между Зеленским и Залужным не конфликт, потому что для этого нужно двое, а Главнокомандующий ВСУ не принимал в этом участия.

"А вот Зеленского тянули-тянули (слухами, частными заявлениями дальнейшего окружения и т.п.), и все-таки уже втянули в это, принудили к обнародованию позиции. Тем больший негатив это продуцирует в отношении Зеленского у партнеров и у украинских избирателей – и через безосновательность действий, и через запутанные способы информировать о возможном или уже существующем решении, и потому, что очень явно "хвост крутит псом", а для постоянных властных институтов Запада это абсолютно неприемлемый механизм",

– добавил Голобуцкий.

По его мнению, все это выглядит странным, ведь вместо использования себе выгоден себе очевидный позитив от представления тандема "победный суровый генерал и стойкий суровый президент, которые вместе вытягивают страну в самые трудные времена" – слить это все в подковерные игрища третьих лиц и их личных политических амбиций.

Напомним, "Комментарии" сообщали, что Зеленский хочет уволить Залужного , чтобы до выборов "сбить" его рейтинг.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, по мнению советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, президент Владимир Зеленский отвечает за происходящее в стране. По его словам, он, как Верховный главнокомандующий, также отвечает за ситуацию на фронте. Подоляк говорит, что президента не устраивает , что на фронте сейчас стагнируется.





