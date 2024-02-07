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Хвост крутит собакой. Третьи лица втянули Зеленского в противостояние с Залужным – эксперт

Президента Владимира Зеленского «втянули» в конфликт с Валерием Залужным и заставили обнародовать позицию по отношению к нему, пишет в Фейсбуке политтехнолог Алексей Голобуцкий, передает портал «Комментарии»

сегодня, 14:26
Автор:
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Ткачик Олеся
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Владимир Зеленский безо всяких объективных причин набирает негатив, разочарование и почти упреки в безосновательности решений после того, как объявил позицию о вероятной отставке Главнокомандующего ВСУ Валерия Злажуного, считает Голобуцкий.

Хвост крутит собакой. Третьи лица втянули Зеленского в противостояние с Залужным – эксперт

От конфликта выгоду получают третьи лица

"И практически все минусы Зеленский набирает очевидно стараниями окружения. Ибо предложения, идеи, инициативы, уничтожающие имидж Зеленского, идут очевидно не от него"
, – отметил эксперт.

Он подозревает, что кто-то из окружения президента вдохновился стремительным политическим взлетом Зеленского, решившим повторить "историю успеха".

"Для чего опустить предшественника очень "полезными советами" и продуцированием некрасивых конфликтов из-за второго-третьего круга окружения. А тогда быстренько поднять собственную политическую карьеру",
– добавил эксперт.

При этом он считает, что ситуация между Зеленским и Залужным не конфликт, потому что для этого нужно двое, а Главнокомандующий ВСУ не принимал в этом участия.

"А вот Зеленского тянули-тянули (слухами, частными заявлениями дальнейшего окружения и т.п.), и все-таки уже втянули в это, принудили к обнародованию позиции. Тем больший негатив это продуцирует в отношении Зеленского у партнеров и у украинских избирателей – и через безосновательность действий, и через запутанные способы информировать о возможном или уже существующем решении, и потому, что очень явно "хвост крутит псом", а для постоянных властных институтов Запада это абсолютно неприемлемый механизм",
– добавил Голобуцкий.

По его мнению, все это выглядит странным, ведь вместо использования себе выгоден себе очевидный позитив от представления тандема "победный суровый генерал и стойкий суровый президент, которые вместе вытягивают страну в самые трудные времена" – слить это все в подковерные игрища третьих лиц и их личных политических амбиций.

Напомним, "Комментарии" сообщали, что Зеленский хочет уволить Залужного , чтобы до выборов "сбить" его рейтинг.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, по мнению советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, президент Владимир Зеленский отвечает за происходящее в стране. По его словам, он, как Верховный главнокомандующий, также отвечает за ситуацию на фронте. Подоляк говорит, что президента не устраивает , что на фронте сейчас стагнируется.





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Обсуждения

Харя Кришны

сегодня, 14:46

В чорного собаки не відмиєш добіла ср@ку. Почалося відмивання наполеончика - вів не він, і не знає де дзвін.


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