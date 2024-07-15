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Хорошо или плохо: Зеленский оценил действие нового закона о мобилизации в Украине

В мае в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации

сегодня, 14:44
Автор:
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Лиля Воробьева
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Мобилизационная кампания в Украине идет по плану, и на новых рекрутах даже не хватает тренировочных площадок. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский.

Хорошо или плохо: Зеленский оценил действие нового закона о мобилизации в Украине

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

На вопрос, как он оценивает ход мобилизации в Украине после двух месяцев с момента вступления в силу нового мобилизационного закона, Зеленский ответил: "Военные говорят, что все идет согласно их плану".

В то же время, президент отметил, что в Украине недостаточно тренировочных площадок для новобранцев. "Можно ли их расширить? Уже идет расширение!" – заверил Зеленский.

Также он добавил, что происходит расширение тренировочной базы за границей. "Это одно из решений нашего двустороннего соглашения с Польшей", — сказал глава государства.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, действительно ли в Украине в разы ускорилась мобилизация . В Министерстве обороны отмечают позитивную динамику в темпах мобилизации в Украине, утверждают: ситуация значительно лучше, чем в марте и феврале. Об этом в эфире общенационального телемарафона заявил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин.

Спикер отметил, что сейчас возросло количество мобилизуемых граждан и процесс приобрел другую интенсивность. По словам спикера, в Минобороны понимают: для того, чтобы эти люди, которые сейчас мобилизуются, оказались в армии, нужно определенное время.

Также во время этого эфира спикер рассказал, что в Министерстве обороны считают, что военнообязанные украинцы имеют достаточно возможностей обновить свои военно-учетные данные до 16 июля и поэтому не поддерживают продление этих сроков. Спикер отметил, что Министерство обороны на данный момент не поддерживает этот законопроект и не считает целесообразным продление срока с 60 до 150 дней для обновления данных, поскольку сейчас существуют возможности обновить эти данные.



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