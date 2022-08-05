Хаос и Третья мировая: о чем предупредил Зеленский Африку – имеет ли смысл такое обращение

Если российский диктатор Владимир Путин победит в войне против Украины – это будет началом Третьей мировой войны, в мире будет хаос. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-встречи с африканскими журналистами. Согласны ли с данными заявлениями? Дадут ли они эффект? Понимает ли мир ту угрозу, которая обрушится на него, если Украина не выстоит? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Мира невозможно достичь, пробуя урезонить тех, кто ориентируется на Москву

По мнению политолога, эксперта по вопросам российской агрессии против Украины Виктора Каспрука, заявление Зеленского правильное, но сформулировано оно несколько странно.

"Не может президент страны, ведущей одну из самых жестоких и кровавых войн за всю мировую историю, на весь мир заявлять, "если Украина проиграет". То есть, публично ставить под вопрос возможность выиграть войну – в то время, когда украинский народ прикладывает сверхусилия для того, чтобы приблизить победу, выиграть сражение за независимость у московских врагов Украинского государства. В этом смысле, информационное подразделение, готовящее выступления Зеленского и тезисы к ним, можно упрекнуть то, что они не понимают, или легкомысленно относятся к тому, что каждое слово президента страны, ведущей войну, будет препарироваться в российских и других СМИ. И кремлевские пропагандисты могут вцепиться в этот тезис, мол, Зеленский готовится к проигрышу и сам публично об этом заявляет", – поясняет эксперт.

Он считает, что тезисы, озвученные президентом, можно было передать несколько иначе. К примеру, "мир не может дать выиграть России, поскольку это привело бы к Третьей мировой войне и изменению существующего мирового порядка".

Что касается соответствующих посылов именно Африке, то, по мнению Виктора Каспрука, данный постколониальный континент важен для Украины в том смысле, что в ООН африканские государства могут отдать массово свои голоса за то или иное решение, основываясь на прошлых обидах к европейцам.

"Москва очень умело играет на этих противоречиях с государствами, которые еще в прошлом веке держали Африку под своим контролем. Пользуясь этим, Путин пытается вербовать в Африке своих союзников, – отмечает эксперт. – Так что попытки украинской власти после долгого игнорирования Африканского континента заигрывать с ним вряд ли к чему-либо приведут. Хоть усиливать дипломатию там, конечно, надо. То же самое касается китайского направления. Пока же попытки Зеленского апеллировать к китайскому лидеру Си Цзиньпину с просьбой того надавить на Москву выглядят наивно".

У Украины, подчеркивает Виктор Каспрук, есть стойкие союзники в лице Соединенных Штатов и европейских государств. Прежде всего, именно на них нужно полагаться и рассчитывать.

"Всё остальное – лишь бесполезная потеря времени и усилий, – считает эксперт. – Если продолжать подобную практику, еще можно попытаться поговорить с Мадуро, президентом-диктатором Венесуэлы. Что, конечно, не может принести никакого положительного результата. Но будет отрицательно восприниматься в глазах наших союзников в Вашингтоне. Мира невозможно достичь, пробуя урезонить тех, кто ориентируется на Москву. На них это не подействует. Зато попытки искать для себя партнеров там, где их нет и быть не может, лишь ухудшают позицию официального Киева. Поскольку невозможно, как известно, усидеть сразу на двух стульях".

Победа Кремля в Украине действительно поставит мир под угрозу очередного более глобального конфликта, чем война в Украине

Руководитель исследовательских проектов Центра социального инжиниринга "РАНД" ("Распознавание и анализ несистемных действий"), социолог, эксперт по коммуникациям Дмитрий Громаков рассуждает так:

"Отчасти можно согласиться с президентом. Победа Кремля в Украине действительно поставит мир под угрозу очередного более глобального конфликта, чем война в Украине. Однако, исходя из фактического наличия антироссийской коалиции, Третья мировая война уже развязана Кремлем – и пока идет на уровне "мягкой силы". И когда она перерастёт в горячую фазу – лишь вопрос времени и устойчивости Украины".

Эксперт уверен, что падение украинского рубежа поставит мир лицом к лицу с российской угрозой. И перед этим вызовом странам придется раскачивать маховик гонки вооружений и поступаться своими достижениями в плане укрепления мира.

"Однако, хаос – это тоже своеобразный порядок, – отмечает Дмитрий Громаков. – И в этом плане мир просто вернётся в начало истории невыученных уроков Второй мировой войны. Уроков про создание действенных механизмов борьбы с агрессией диктаторских режимов. Уроков о жестком соблюдении правил в структурах глобального управления (ООН и СБ ООН). Уроков о своевременности реформирования глобальных систем управления в контексте изменений объективной реальности и развитием цивилизации".

Ровно поэтому, считает эксперт, сегодня Киев должен четко артикулировать миру угрозы надвигающегося хаоса – в связи с легитимацией на международном уровне российской агрессии против Украины.

"Попущение антицивилизационной политики РФ приведет к девальвации всех социокультурных достижений западной цивилизации и глобализации конфликта, – предупреждает Дмитрий Громаков. – В мире, где всё решает количество дивизий и танков, нет места дипломатии. Она будет подменяться информационными операциями и обманом. Доверие будет подменяться "соглашательством" до достижения паритета сил и средств. Готова ли та же Европа пробудить демонов средневековья и погрузиться в очередные "тёмные века"? Либо решится поставить на место путинский диктаторский режим, выступив единым фронтом на всех площадках на защиту цивилизации? Эти вопросы украинцы должны сегодня задавать на всех возможных площадках".

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