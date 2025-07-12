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Грядут большие перестановки в Минобороны: Зеленский сделал заявление

Президент намекнул, что Украине нужно больше положительной динамики в отношениях с Соединенными Штатами

12 июля 2025, 21:17
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Кравцев Сергей

Наша страна нуждается в новых шагах в управлении сферой обороны государства. Решения по этому поводу будут совсем скоро. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Грядут большие перестановки в Минобороны: Зеленский сделал заявление

Владимир Зеленский и Рустем Умеров. Фото: из открытых источников

Украинский лидер провел совещание с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. После чего Владимир Зеленский намекнул на кадровые изменения в государственных институтах.

"Украине нужно больше положительной динамики в отношениях с Соединенными Штатами и одновременно нужны новые шаги в управлении сферой обороны нашего государства", — сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что соответствующие решения будут обнародованы в ближайшее время.

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Также издание "Комментарии" сообщало – глава украинского государства Владимир Зеленский рассматривает министра обороны Рустема Умерова, как главного и пока единственного кандидата на должность посла Украины в США. Об этом "Суспильному" сказал источник в Офисе президента.

Журналисты утверждают, что в случае назначения Умерова послом в США, следующим министром обороны вероятно может стать один из действующих чиновников. Сейчас рассматривается премьер-министр Денис Шмыгаля, министр внутренних дел Игорь Клименко и вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров. 

Важно, что в зависимости от того, кто из кандидатов займет место Умерова, будут зависеть остальные изменения в правительстве. Издание напомнило, что в команде президента рассматривают возможность замены премьера Шмыгаля и некоторых министров. Главной претенденткой на его кресло является первый вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко.




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